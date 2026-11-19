Ocorrência aconteceu no bairro Nova Caruaru, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Bebê de dois meses foi salvo por policiais militares (Foto: Divulgação/PCPE)

Um bebê de apenas dois meses foi salvo por policiais militares após se engasgar, na noite desta quarta-feira (18). O efetivo do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) realizava patrulhamento no bairro Nova Caruaru, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, quando foi abordado pela mãe da criança, que estava desesperada.

O bebê estava engasgado e apresentava dificuldades para respirar. Os policiais iniciaram imediatamente os procedimentos de primeiros socorros e realizaram manobras de desobstrução das vias aéreas.

Após a intervenção, o bebê voltou a chorar e apresentou sinais de recuperação. Em seguida, os policiais prestaram apoio à mãe e agilizaram o deslocamento até a UPA da Boa Vista, onde a criança foi avaliada, teve o quadro estabilizado e recebeu alta médica após avaliação clínica.



