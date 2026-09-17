Governo federal concede subvenção ao diesel e neutraliza reajuste nas refinarias por 30 dias

Desconto de R$ 1 por litro estabelecido pelo Ministério da Fazenda compensa integralmente o aumento anunciado pela estatal; Ação coordenada protege o setor de transporte de cargas e evita impacto inflacionário nos preços ao consumidor.

Iintegração de políticas públicas garante estabilidade nos preços do diesel sem afetar a saúde financeira da estatal ( Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Uma articulação entre a Petrobras e o Ministério da Fazenda vai garantir estabilidade ao setor de transportes e proteger o consumidor contra oscilações de preço. A estatal anunciou o reajuste de R$ 1 por litro no preço do diesel A de uso rodoviário nas refinarias para alinhar seus valores ao mercado, mas a medida não terá impacto financeiro nas distribuidoras nem nas bombas dos postos.

A neutralização é fruto da Portaria MF 2.813/2026, editada pelo Ministério da Fazenda com vigência imediata. O instrumento criou um programa temporário de subvenção econômica de R$ 1 por litro voltado a produtores e importadores. Dessa forma, o subsídio estatal absorve o exato valor do reajuste, mantendo o custo de aquisição inalterado para toda a cadeia de distribuição.

Entenda o fluxo da medida:

Reajuste de tabela:

A Petrobras readequou o preço nominal do combustível em R$ 1 por litro para preservar sua sustentabilidade operacional e rentabilidade.

Aporte de subvenção:

O governo federal injeta o crédito equivalente de R$ 1 por litro por meio da portaria do Ministério da Fazenda.

Custo zero na ponta:

A combinação entre a revisão de preços e o aporte público resulta em variação nula no valor repassado às distribuidoras.



Alinhamento institucional e estabilidade de mercado

A adesão ao programa de subvenção, embora facultativa, foi prontamente confirmada pela Petrobras. Em nota, a companhia destacou que a participação na iniciativa atende aos seus interesses comerciais e reforça sua política de evitar que a volatilidade internacional de preços e do câmbio seja repassada de forma abrupta ao mercado interno.

A medida atua de forma preventiva sobre a economia nacional. Como o diesel é o principal insumo do transporte rodoviário (modal responsável pelo escoamento do abastecimento alimentício e industrial do país), a contenção do preço impede um efeito em cadeia nos fretes e protege o índice geral de inflação.

O programa de subvenção econômica terá validade inicial de 30 dias. Durante o período, o Executivo acompanhará o comportamento do mercado internacional de petróleo para definir as estratégias de manutenção da estabilidade do abastecimento ao fim do prazo da portaria.