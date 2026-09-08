Humberto Costa propõe Petrobras como sócia para viabilizar Transnordestina

Humberto Costa durante sabatina na sede da FIEPE (Foto: Divulgação/Fiepe)

O senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) defendeu a participação da Petrobras no controle acionário da Transnordestina como forma de viabilizar a construção da ferrovia. Em sabatina na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco - (FIEPE), nesta terça-feira (8), o petista argumentou que o esforço conjunto para destravar a realização do empreendimento precisa ir além do período eleitoral.

“A luta pela construção da Transnordestina é algo que, passe a eleição, a gente vai ter que entrar com os quatro pés nisso, senão nós não teremos uma solução. E o que se pode fazer? A gente tem que ter criatividade para tentar trazer investidores que possam segurar uma obra dessa. Eu acho que é difícil nesse momento, mas nós temos outras alternativas”, apontou.

De acordo com o parlamentar, uma opção para seria a entrada da estatal petrolífera no quadro societário da Transnordestina, que atualmente é controlado de forma majoritária pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), mas conta com participação de acionistas como a Infra S.A., empresa pública de direito privado vinculada ao Ministério dos Transportes, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Nós temos conversado sobre a possibilidade de que a Petrobras se torne sócia desse empreendimento, por meio dos recebíveis que ela terá, fazer um investimento que nos ajude a obter, juntamente com a Infra S.A., empresa do Ministério dos Transportes, termos uma sociedade de propósito específico que possa fazer o início dessa obra. Com toda certeza, no momento em que a iniciativa privada sentir que é um negócio para valer, vai aparecer gente para querer essa concessão”, afirmou.

Além da participação direta no negócio, Humberto também defende a implementação de um novo terminal de distribuição de combustíveis em Salgueiro, município no Sertão pernambucano que deve receber o ramal da Transnordestina, como forma de impulsionar a logística no local. A pauta conta com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo e Gás Natural dos Estados de Pernambuco e Paraíba (Sindipetro PE/PB).

Em visita a Pernambuco em maio deste ano, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a empresa está realizando estudos para ampliar a capacidade de entrega de derivados na região do Matopiba, composta pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Para isso, a companhia estaria “de olho em ferrovias” como a Transnordestina.

Lula e Pernambuco

Em outro momento da sabatina, Humberto Costa listou os feitos do governo Lula (PT) que teriam transformado Pernambuco. O senador participou da primeira gestão do presidente petista, entre 2003 e 2005, como Ministro da Saúde.

“Pernambuco é outro depois do governo do presidente Lula, é inegável. Não só investimentos que foram atraídos para cá, com o apoio decisivo do presidente da República, como também pelas obras de infraestrutura que Pernambuco teve, tem e terá. Nós tivemos duplicação da BR-101, da 104, da 408. Nós tivemos a refinaria na construção do seu primeiro trem, agora retomado o trem 2. Nós tivemos a transposição do [Rio] São Francisco, inclusive com a primeira etapa da adutora do Agreste”, disse.

“Nós tivemos o trecho da Transnordestina, que é um debate à parte que eu quero fazer. Tudo isso levou o nosso estado a uma situação de ter uma infraestrutura muito modificada a partir de então. E agora temos muito mais. Só de obras rodoviárias, tivemos há pouco tempo um pacote assinado com valor de R$ 500 milhões, que inclui o Arco Metropolitano, o Viaduto da Vitarella, a continuidade da duplicação da 232, toda aquela reestruturação do acesso ao polo de confecções”, completou.

