Petrobras deverá retomar perfuração na Margem Equatorial na próxima semana

A finalização da exploração no poço pioneiro libera a empresa para se concentrar nos três poços contingentes: Manga, Crotalus e extensão de Morpho

Com a perfuração de Manga, Crotalus e extensão de Morpho, a estatal vai conseguir delimitar os reservatórios e estimar o volume de petróleo (Divulgação/Petrobras)

A Petrobras vai retomar a perfuração no poço de Morpho, na bacia Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, no início da próxima semana, segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). A finalização da exploração no poço pioneiro libera a empresa para se concentrar nos três poços contingentes: Manga, Crotalus e extensão de Morpho (PAD Morpho).

O Ibama ratificou a licença de operação de Morpho, incluindo os novos poços, na semana passada.

Segundo informou a presidente da empresa, Magda Chambriard, em entrevista exclusiva ao Broadcast, após a finalização de Morpho, a sonda NS-42 (ODN II) fará manutenção e depois seguirá para exploração da bacia Potiguar, na Margem Equatorial, do poço Mãe de Ouro, que, junto com outras descobertas, como Pitu, poderia justificar um sistema de produção.

Já no bloco FZA-M-59, onde está Morpho, na costa do Amapá, a exploração será feita pela NS-43 (ODNIII), ainda sem data definida.

A Petrobras anunciou em 14 de agosto a descoberta de petróleo de boa qualidade em Morpho, comprovando estimativas de que a região tem chances de repetir o sucesso das vizinhas Guianas e Suriname.

Com a perfuração de Manga, Crotalus e extensão de Morpho (PAD Morpho), a estatal vai conseguir delimitar os reservatórios e estimar o volume de petróleo e, possivelmente, gás natural que poderá ser extraído.

