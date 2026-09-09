Lula edita MPs com mais recursos para subvenções a combustíveis e Agricultura Familiar
Ao todo, serão destinados R$ 6,6 bilhões em crédito extraordinário para a produção e importação de combustíveis e R$375 milhões para o Pronaf
Publicado: 09/09/2026 às 08:28
Os textos das MPS assinadas pelo presidente Lula foram publicados no Diário Oficial da União desta quarta (9) (Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 1.389 que abre novo crédito extraordinário de R$ 6,605 bilhões para que o Ministério de Minas e Energia banque as subvenções para produção e importação de combustíveis, sendo R$ 5,607 bilhões para a medida que trata especificamente do diesel.
Outra medida provisória abre crédito extraordinário de R$ 375 milhões para que o Tesouro Nacional toque as operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os textos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU).
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