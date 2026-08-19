"Reforma tributária acabará no Judiciário se regras não mudarem", afirma Raquel Lyra
Para a governadora e candidata a reeleição, modelo atual não dará a segurança jurídica e tributária necessária para a atração de investimentos
Publicado: 19/08/2026 às 15:00
Lyra diz que os diálogos sobre a reforma tributária são "prioridade zero" de seu governo e afirmou que pretende buscar mudanças por meio de articulações (Rafael Vieira / DP Foto)
A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), afirmou nesta quarta-feira (19) que a reforma tributária será "amplamente judicializada" se as regras forem mantidas como estão. Segundo ela, o modelo não dará a segurança jurídica e tributária necessária para a atração de investimentos.
"Do jeito que está hoje, ela vai ser amplamente judicializada. Eu não consigo vê-la prosperar no País. Ela vai acabar no Judiciário e não vai conseguir garantir estabilidade jurídica e tributária para que os investidores tenham um ambiente adequado" declarou durante sabatina promovida pelo Porto Digital, no Recife.
Raquel Lyra classificou o debate sobre a reforma como uma "prioridade zero" de seu governo e afirmou que pretende buscar mudanças em articulação com o presidente da República, o Congresso Nacional, outros governadores e representantes do setor empresarial.
A governadora demonstrou preocupação especialmente com os efeitos sobre o setor de serviços, que, segundo ela, tem peso predominante na economia pernambucana.
"Não adianta a gente fazer uma reforma tributária e achar que, pelo nome, ela vai resolver o problema do Brasil se não conseguir dialogar com os diversos segmentos da nossa economia", disse. Para Raquel, a criação de tratamentos específicos para diferentes setores também aumenta a incerteza sobre as regras gerais da tributação.
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