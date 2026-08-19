Em sabatina, Raquel Lyra usa falhas do PSB para enaltecer gestão

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Rafael Vieira/DP Foto)

Durante sabatina promovida pelo Porto Digital, nesta quarta-feira (19), a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), adotou a estratégia de apontar as falhas do PSB, que esteve à frente do governo do estado por 12 anos, para enaltecer as ações da sua gestão.

Na ocasião, Raquel Lyra afirmou que recebeu o estado em "condição fiscal desafiadora" e que as problemáticas encontradas nos primeiros meses de mandato foram "reflexo de governos que não entregam". "Não paramos para reclamar. Arrumamos a casa, cortamos o mato alto. Restabelecemos a relação com o Governo Federal, demos as mãos para o empresário, para quem queria empreender. Retomamos obras e ações paralisadas", frisou.



As críticas ao PSB continuaram e a candidata relembrou que não recebia apoio da gestão estadual quando era prefeita da cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, entre 2017 e abril de 2022. "Quando eu era prefeita de Caruaru, não tinha o apoio do governo de Pernambuco", disse, citando a parceria criada entre a sua gestão e as gestões municipais.

Com a promessa de fazer mais e melhor, Raquel Lyra garantiu que o estado está "vivendo o melhor momento". "Pernambuco voltou a crescer. O estado está pronto para viver os melhores quatro anos que estão por vir (...) Vamos continuar esse trabalho, arrumando a casa. Estamos prontos para fazer mais e melhor", declarou a governadora.

Agenda

Além da sabatina, realizada na manhã desta quarta-feira, Raquel Lyra participa de outro compromisso de campanha. Às 16h55, a candidata à reeleição promove a Caminhada 55, no bairro de Paratibe, em Paulista. A ação será na Avenida Lindolfo Collor, no cruzamento com a Rua Ademar Vieira.