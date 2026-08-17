Prefeitos do partido de Raquel Lyra declaram apoio à reeleição de Humberto ao Senado

Ridete Pellegrino, prefeita de Jaqueira, demonstrou apoio à candidatura de Humberto Costa (Foto: Divulgação)

O senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) recebeu, nesta segunda-feira (17), o apoio de dois prefeitos do PSD à sua candidatura ao Senado Federal. Ridete Pellegrino, de Jaqueira, e Dr. Leandro, de Gameleira, que integram a sigla comandada no estado pela governadora Raquel Lyra, candidata à reeleição pela coligação Pernambuco de Coração (PSD, PSDB e Cidadania) declararam apoio ao nome do petista durante a passagem do parlamentar pela Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O cenário reforça a característica municipalizada da disputa pelo Senado, na qual alianças locais passam a defender palanques independentemente da composição de suas chapas majoritárias estaduais.

O movimento promovido pelas lideranças da Mata Sul ampliam a rede de alianças do candidato da Frente Popular de Pernambuco na região ( formada por PSB, PT, Republicanos e PDT), sinalizando a interlocução do senador com diferentes lideranças municipais.

“Receber o apoio de Ridete Pellegrino e de Dr. Leandro no mesmo dia me deixa muito feliz e grato. São dois gestores que conhecem de perto as necessidades das suas cidades e sempre puderam contar com o nosso mandato. Estar ao lado deles nessa caminhada é fundamental para que a gente siga levando saúde, infraestrutura e políticas sociais para a Mata Sul”, afirmou Humberto Costa.

A agenda do senador na região também incluiu um encontro com o prefeito de Terezinha, Arnóbio Gomes (Republicanos), e com o ex-prefeito de Jaqueira, Marivaldo Andrade (PT). Os dois já haviam manifestado apoio à reeleição de Humberto e reforçaram a parceria política durante a visita.