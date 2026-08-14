Pernambuco recebe aval da União para tomar R$ 985 milhões em empréstimo junto à Caixa

Recursos serão destinados ao Programa de Desenvolvimento Sustentável e Crescimento Econômico, com foco em infraestrutura hídrica e saneamento

(Foto: Ricardo Stuckert)

O governo de Pernambuco foi autorizado pelo Ministério da Fazenda a contratar um empréstimo de R$ 985 milhões com garantia da União. A operação faz parte de um pacote de crédito liberado nesta sexta-feira (14) para cinco estados brasileiros, totalizando R$ 12,9 bilhões. No caso de Pernambuco, os recursos serão destinados ao Programa de Desenvolvimento Sustentável e Crescimento Econômico, com foco em obras de infraestrutura hídrica e saneamento básico.

Os estados contemplados têm até 7 de setembro para formalizar os contratos com as instituições financeiras, prazo estabelecido em razão do calendário eleitoral. As operações envolvem financiamentos junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Bradesco.

Segundo o Ministério da Fazenda, Pernambuco contratará o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, sendo o quarto maior volume de recursos entre as cinco operações autorizadas.

Além de Pernambuco, foram liberados R$ 5,4 bilhões para São Paulo, destinados a projetos de mobilidade urbana; R$ 4,9 bilhões para o Piauí, voltados a investimentos em infraestrutura, urbanização, recursos hídricos, transformação digital e outras áreas; R$ 1,3 bilhão para o Maranhão, para obras rodoviárias; e R$ 323 milhões para Rondônia, destinados a melhorias em infraestrutura urbana e viária.

A autorização foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que destacou a concessão de garantias da União como instrumento para ampliar a capacidade de investimento dos estados e municípios.

Durante entrevista coletiva, Durigan afirmou que a estratégia busca impulsionar projetos de infraestrutura e desenvolvimento regional. Segundo ele, o desempenho da economia brasileira tem sido favorecido pela capacidade de investimento dos entes federativos.

O ministro informou ainda que o Governo Federal já concedeu garantias para operações de crédito que somam R$ 270 bilhões desde 2023. De acordo com ele, outros pedidos apresentados por estados e municípios continuam em análise técnica e poderão ser anunciados em novos lotes.

A liberação das operações ocorreu horas após o governo de São Paulo recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para cobrar o aval da União para projetos de mobilidade urbana. Questionado sobre a coincidência entre os fatos, Durigan afirmou que a análise das operações já estava em andamento e negou qualquer influência da ação judicial sobre os processos internos do ministério.