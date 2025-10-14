Arco Metropolitano e duplicação da BR-232: veja como estado deve usar empréstimo de R$ 1,5 bi

Operações de crédito na ordem de R$ 1,5 bilhão do Banco do Brasil foram assinadas pela governadora do estado, Raquel Lyra (PSD), nesta terça (14)

O governo do estado terá recursos do empréstimo de R$ 1,5 bilhão do Banco do Brasil para obras de infraestrutura em Pernambuco, como o Arco Metropolitano e duplicação da BR-232, entre os municípios de Belo Jardim e São Caetano, no Agreste.

A assinatura das duas operações de crédito com a instituição financeira foi realizada nesta terça-feira (14) pela governadora do estado, Raquel Lyra (PSD), em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife.

Em seu discurso, a governadora detalhou que as obras do Arco Metropolitano estão com processo de licenciamento autorizado. “Estamos, agora, cumprindo os processo de desapropriação e de licença de instalação para permitir que as obras comecem a acontecer. Uma obra como essa é da ordem de R$ 640 milhões”, disse.

Ela destacou ainda que a obra da duplicação da BR-232, com primeira etapa orçada em R$ 300 milhões, deve ter o edital publicado entre novembro e dezembro e previsão de entrega do projeto para novembro.

O secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques, reforçou a importância do investimento para a continuidade de obras estruturantes no estado. “Com esses recursos, o Governo irá reforçar programas como o PE na Estrada, o Juntos pela Segurança, o Águas de Pernambuco, além de ampliar investimentos em diversos outros setores”, disse.

A governadora afirmou ainda que um novo recurso de R$ 1.7 bilhão está em tramitação para ser aprovado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Segundo ela, o governo do estado vai finalizar 2025 com investimentos realizados na ordem de R$ 5 bilhões. No total, a expectativa é de que até o próximo ano, a gestão estadual some mais de R$ 11 bilhões em investimentos.

Aeroportos

Ainda durante a agenda, a governadora destacou que o Governo de Pernambuco irá arcar com todo os recursos para as obras do Aeroporto de Caruaru, no Agreste. “A gente relançou o edital. É uma obra que agora está na parte da pista, e em todo o entorno da área de embarque e desembarque. São R$ 138 milhões de investimento, o aeroporto é do governo de Pernambuco e decidimos fazê-lo com recursos do governo de Pernambuco. Isso foi amplamente dialogado com a Casa Civil da Presidência da República, inclusive”, disse.

Ainda de acordo com ela, o lançamento do terminal de passageiros, que deve ser feito nos próximos dias, se soma a outras obras de investimento em aeroportos em Pernambuco, como a do aeroporto de Serra Talhada, o de Salgueiro e o de Fernando de Noronha.



Assinaturas de ordem de serviço

Em um segundo momento da agenda, foram realizadas assinaturas de ordens de serviços de obras da maternidade do município de Oricuri, com investimentos de R$ 51 milhões, recursos do PAC em parceria com o Governo Federal. Além das ordens de serviço de três complexos de Polícia Científica, em Petrolina, Ouricuri e na cidade de Garanhuns, com recursos na ordem de e R$ 14 milhões.

