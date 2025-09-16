Após 6 meses, Raquel sanciona empréstimo de R$ 1,5 bilhões e propõe "destravar" obras

Ato de sanção do empréstimo foi assinado pela governadora Raquel Lyra nesta terça-feira (16). O recurso será investido na ampliação de abastecimento de água e reforma de hospitais

Foto: Rafael Vieira/DP Foto (Ato de sanção do empréstimo foi assinado pela governadora Raquel Lyra nesta terça-feira (16))

Após seis meses em tramitação nas comissões da Assembleia Legislativa, o projeto de empréstimo de R$ 1,5 bilhões do governo do estado foi sancionado nesta terça-feira (16) pela governadora Raquel Lyra, no Palácio do Campo das Princesas.

O recurso será investido em obras de infraestrutura no estado, ampliação de abastecimento de água e reforma de hospitais.

A governadora do estado, Raquel Lyra, garantiu que após sanção do empréstimo, que passou 174 dias em tramitação para ser aprovado, o governo do estado vai garantir o destravamento de diversas obras no estado.

“Esse recurso chegando o quanto antes em Pernambuco, ele se transformará em estrada no Arco Metropolitano, na duplicação da BR-232, na água que chega dentro da casa das pessoas e na reforma dos nossos hospitais”, disse a governadora.

Segundo a governadora, a previsão é que, de acordo com o cronograma previsto, esse recurso esteja disponível em um prazo de três meses na conta do governo. No entanto, Raquel afirmou que o processo deve ser agilizado para o estado obter esse montante ainda antes do previsto.

“Considerando a pressa que o nosso estado tem, vamos correr para internalizar o recurso, botar o dinheiro na conta e tocar as obras que o estado já tem para a gente poder garantir essas entregas sendo feita”, disse. A governadora também reforçou que já está em diálogo com o secretário de tesouro nacional e a procuradora geral da fazenda nacional para adiantar os projetos e as licitações para poder garantir a ordem de serviço das obras.

Novos empréstimos

A governadora também adiantou que o governo do estado aguarda a aprovação de um próximo empréstimo, no valor de R$ 1,7 bilhão para investimento no estado.

Esse recurso está desde 25 junho, há cerca de 90 dias tramitando para poder ser votado na Assembleia Legislativa.

A governadora também mencionou outros dois investimentos que devem chegar para o estado, que são permitidos, já que o governo está dentro do programa de Equilíbrio Fiscal junto ao Governo Federal para tornar a gestão mais eficiente.

“São projetos que não estão dentro do nosso teto fiscal, mas que permitem ao estado ser mais eficiente, com mais entrega para a população, com o mesmo dinheiro”, disse.

Abastecimento de água e esgotamento sanitário

A deputada estadual Socorro Pimentel, líder do governo na Assembleia Legislativa, adiantou que um dos próximos investimentos citados pela governadora vai diretamente para o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar). São 260 milhões de dólares proveniente de um banco internacional que devem ser direcionados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário da área rural em todo o estado de Pernambuco. Assim como o empréstimo de R$ 1,7 bilhão, ela destacou que esse recurso também está apto a ir para votação no plenário.

A deputada estadual Débora Almeida, relatora do projeto do empréstimo de R$ 1,7 bilhão, reforçou que o recurso deve ser destinado também às obras de infraestrutura, em estradas, abastecimento de água e para obras em hospitais. “A governadora está iniciando obras de cinco maternidades em Pernambuco e hospitais, como o Hospital Mestre Dominguinhos. Além de outras estradas que também precisam ser feitas no estado”, disse. Ela destacou ainda que que a pauta será cobrada ao presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, para que o projeto seja aprovado.