Saiba o que o governo do estado pretende fazer com o empréstimo de R$ 1,5 bilhão

Nesta terça-feira (16), ato de sanção do empréstimo foi assinado pela governadora do estado Raquel Lyra

Ato de sanção do empréstimo foi assinado pela governadora Raquel Lyra nesta terça-feira (16) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O projeto de empréstimo de R$ 1,5 bilhão do governo do estado de instituições financeiras foi sancionado nesta terça-feira (16) pela governadora Raquel Lyra, no Palácio do Campo das Princesas. O projeto, que foi aprovado após seis meses em tramitação nas comissões da Assembleia Legislativa, vai ser investido pelo governo para destravar obras de infraestrutura no estado, ampliação de abastecimento de água e reforma de hospitais.

Durante a assinatura do ato, a governadora do estado garantiu que as obras serão investidas em obras prioritárias para destravar a malha viária do estado e melhorar a qualidade de vida da população pernambucana, como o Arco Metropolitano, obra planejada há cerca de 20 anos, e a duplicação da BR-232.

Além disso, esses recursos serão destinados à outras ações como execução de obras, infraestrutura hídrica em todo e recuperação e ampliação da malha viária. Ainda de acordo com o governo, os recursos serão destinados para contração e equipamentos de hospitais, unidades de educação, segurança pública e modernização da gestão pública.

A lei sancionada pelo governo foi aprovada no dia 10 de setembro em votação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Próximos investimentos

O governo do estado também aguarda a aprovação de um próximo empréstimo, no valor de R$ 1,7 bilhão para investimento no estado, recurso que está desde 25 junho, há aproximadamente 90 dias tramitando para ser votado na Alepe. Esse montante também deve ser destinado também à obras de infraestrutura, em estradas, abastecimento de água e para obras em hospitais

Abastecimento de água e esgotamento sanitário

Outro recurso apto para ser encaminhado à votação no plenário da Alepe é de 260 milhões de dólares proveniente de um banco internacional, que devem ser direcionados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário da área rural em todo o estado de Pernambuco através do Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar).