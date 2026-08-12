Carteira de ações do BNDES já rendeu R$ 57,4 bi desde 2023, destaca diretor

Banco já recebeu R$ 14,8 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio

BNDES é o banco operador do Plano Brasil Soberano (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) conseguiu rendimento de R$ 57,4 bilhões desde 2023 em sua carteira de ações, por conta da participação em empresas que investe, destacou o diretor financeiro e de Mercado de Capitais da instituição, Alexandre Abreu.

Abreu disse que o banco recebeu nesse período R$ 14,8 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio por conta de suas empresas investidas, que inclui nomes como JBS e Petrobras.

Afirmou também que havia uma pressão para que o banco vendesse participações em empresas que detém ações, sobretudo após o governo anterior, de Jair Bolsonaro, ter se desfeito de montante importante de ações.

Mas a avaliação no início do governo Lula era de que o valor das ações estava baixo e não justificava a venda, disse Abreu a jornalistas.

Por isso, o BNDES resolveu manter essas participações e só mais recentemente passou a se desfazer de ações de empresas consideradas maduras, disse Abreu. "Se tivesse vendido, teria deixado de ganhar R$ 57 bilhões."

No resultado do primeiro semestre, apresentado nesta quarta em São Paulo, efeitos não recorrentes incluem a venda de ações, que somaram R$ 3,9 bilhões, dos quais R$ 2,8 bilhões de Petrobras e R$ 0,8 bilhão de Copel.

Também incluem receitas de dividendos e juros sobre o capital próprio de R$ 1,6 bilhão, oriundos de Petrobras e JBS.