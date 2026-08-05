Grande Recife receberá 126 novos ônibus com financiamento de R$ 102,1 mi do BNDES

Recursos vão financiar a compra de veículos com tecnologia Euro 6, tecnologia que reduz a emissão de poluentes. Os novos coletivos substituirão veículos mais antigos em circulação e serão utilizados em linhas convencionais

BNDES aprova R$ 102,1 milhões para renovação de frota de ônibus no Grande Recife (Foto: Divulgação)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 102,1 milhões para a aquisição de 126 novos ônibus que irão circular na Região Metropolitana do Recife.

Os veículos serão incorporados pelas empresas Transportadora Itamaracá e Cidade Alta Transportes e Turismo, integrantes do Consórcio Conorte, e devem atender aproximadamente 168,5 mil passageiros que utilizam linhas na capital pernambucana e nos municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Araçoiaba, Itapissuma, Itamaracá e Igarassu.

Os novos coletivos substituirão veículos mais antigos em circulação e serão utilizados em linhas convencionais, corredores exclusivos e alimentadores do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP). Todos os ônibus contarão com ar-condicionado, plataformas elevatórias para pessoas com deficiência, câmeras de monitoramento e sistema de GPS.

Do total de recursos aprovados, cerca de R$ 53 milhões serão destinados à Transportadora Itamaracá para a compra de 66 ônibus. A Cidade Alta receberá financiamento de R$ 49,1 milhões para adquirir outros 60 veículos.

A nova frota será composta por 32 ônibus no padrão BRT, com cinco portas e capacidade para até 110 passageiros, enquanto os demais terão três portas e capacidade para até 82 usuários.

Segundo o BNDES, os veículos seguem o padrão de emissão Euro 6, tecnologia que reduz a emissão de poluentes em comparação aos modelos mais antigos movidos a diesel. De acordo com o banco, a norma diminui os limites de emissão de óxidos de nitrogênio (NO²), além de contribuir para a redução da fumaça e do nível de ruídos gerados pelos motores.

Com a renovação, a Transportadora Itamaracá passará a contar com 146 ônibus Euro 6 em sua frota, um aumento de 85% em relação ao número atual. Já a Cidade Alta ampliará para 109 veículos desse padrão, crescimento de 122%.

"Estamos retirando das ruas veículos antigos e poluentes e colocando no lugar ônibus modernos, padrão euro 6, que melhoram a qualidade do ar e a vida de milhares de pessoas que usam o transporte público na região metropolitana de Recife", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Renovação da frota

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O financiamento faz parte do processo de renovação da frota do transporte coletivo na Região Metropolitana do Recife, que vem sendo realizado pelas concessionárias do sistema. Nos últimos meses, outras empresas também incorporaram novos ônibus equipados com ar-condicionado e tecnologia Euro 6.

Apesar dos investimentos, parte da frota do Grande Recife ainda opera com veículos acima da vida útil prevista. A renovação integral depende da continuidade dos investimentos das concessionárias e do avanço do processo licitatório para a operação das linhas do sistema metropolitano, que teve início em 2014, mas foi adiado novamente pela gestão estadual em fevereiro deste ano.

Com isso, o sistema segue sem que todas as operadoras estejam submetidas às obrigações e metas previstas em contratos de longo prazo.

O projeto original previa a reorganização da operação do transporte metropolitano, com investimentos estimados em R$ 15 bilhões e a divisão do sistema em sete lotes. No entanto, apenas dois deles tiveram contratos assinados, ainda em 2013, com os consórcios Conorte e Metropolitana, responsáveis pelos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, respectivamente.

Em relatório divulgado em dezembro de 2025, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) apontou que cerca de um terço dos ônibus em circulação no Grande Recife já havia ultrapassado a vida útil recomendada. Em algumas empresas, segundo o órgão, mais da metade dos veículos estava nessa condição.

O MPPE também alertou que o envelhecimento da frota compromete a qualidade do serviço prestado, aumentando o risco de falhas mecânicas e reduzindo o conforto e a segurança dos passageiros.

Diante desse cenário, o órgão recomendou ao Grande Recife Consórcio a adoção de medidas para acelerar a substituição dos coletivos. Caso isso não ocorra, a estimativa é de que, até o fim de 2026, cerca de 70% da frota esteja circulando acima da vida útil prevista.