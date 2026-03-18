Aprovações do BNDES chegam a R$ 2,7 bilhões no estado em 2025

Setor de Comércio e Serviços do estado obteve o maior resultado do Nordeste em aprovações do BNDES

Segundo dados do BNDES, dos R$ 2,7 bi aprovados para Pernambuco em 2025, cerca de R$ 1 bi foi para micro, pequenas e médias empresa (Foto: Arquivo / Agência Brasil)

Pernambuco se destacou em aprovações no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2025. O volume de crédito aprovado para o estado no último ano chegou a R$ 2,73 bilhões, alcançando o maior valor desde 2015 (R$ 3,36 bilhões). Desde 2023, o montante alcançou R$ 5,63 bilhões no estado, um aumento de 45,1% na comparação com os quatro anos da gestão anterior (R$ 3,88 bilhões).

Segundo dados do BNDES, dos R$ 2,7 bi aprovados para Pernambuco em 2025, cerca de R$ 1 bi foi para micro, pequenas e médias empresas. Desde 2023, os recursos aprovados beneficiaram todos os setores da economia. No balanço dos valores aprovados, comércio e serviços foi o setor com maior destaque, com R$ 2,26 bilhões em aprovações.

Em seguida, estão o setor de infraestrutura alcançou R$ 1,5 bilhão, seguido por indústria (R$ 1,42 bilhão) e agropecuário (R$ 448,4 milhões). Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 2,15 bilhões do total de crédito aprovado desde 2023, um aumento de 188,7% em relação ao período entre 2019 e 2022. Entre os setores com maior crescimento de aprovações estão agropecuária (377,7%), comércio e serviços (141%) e indústria (283,5%).

"Esse resultado deixa evidente o compromisso do governo do presidente Lula em promover o desenvolvimento de Norte a Sul do país. Por meio do crédito, o BNDES está promovendo melhorias em infraestrutura e na qualidade dos serviços públicos, ajudando a desenvolver novos medicamentos e tecnologias, construindo uma indústria e um setor agropecuário mais inovador e sustentável, ampliando a oferta de energia, fortalecendo micro, pequenas e médias empresas e abrindo novas oportunidades. Pernambuco é um dos estados com iniciativas selecionadas na maior chamada pública de projetos para indústria do Nordeste. No estado, foram 34 projetos habilitados, que somam R$ 7,3 bilhões em investimentos potenciais em áreas como transição energética, hidrogênio verde, bioeconomia, data centers verdes e indústria automotiva”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Aprovações em 2025

No ano anterior, os recursos aprovados também atenderam os principais setores da economia pernambucana: comércio e serviços (R$ 1,1 bilhão), indústria (R$ 953,9 milhões), infraestrutura (R$ 405,5 milhões) e agropecuária (R$ 260,7 milhões).

Alcançaram destaque de crescimento em aprovações os seguintes setores da economia: indústria (364,2%), agropecuária (89,1%) e comércio e serviços (33,7%). Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 1,14 bilhão do total de crédito aprovado em 2025. Para inovação, os recursos chegaram a R$ 208,9 milhões, aumento de 201,9% ante o período anterior.

Nordeste

As aprovações de crédito para a Região Nordeste alcançaram R$ 53,63 bilhões desde 2023, valor 12,7% superior ao registrado nos quatro anos da gestão anterior, entre 2019 e 2022 (R$ 47,57 bilhões). Em 2025, o volume de recursos aprovados para a região alcançou R$ 19,39 bilhões.

Os valores aprovados desde 2023 beneficiaram setores como infraestrutura (R$ 24,69 bilhões), agropecuária (R$ 10,83 bilhões), comércio e serviços (R$ 9,12 bilhões) e indústria (R$ 8,99 bilhões). Do total das aprovações desde 2023, R$ 18 bilhões foram para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Na região, destaque para o crescimento das aprovações para biocombustíveis, que passaram de R$ 214,8 milhões (2019/22) para R$ 1,37 bilhão (2023/25), aumento de 538,4%; e, para inovação, de R$ 280,9 milhões (2019/22) para R$ 1,71 bilhão (2023/25), aumento de 509,6%.

Aprovações de crédito

O resultado operacional em 2025 apresentou forte crescimento por demanda de crédito frente ao ano de 2024. As consultas somaram R$ 389,2 bilhões (aumento de 19% em relação a 2024 e de 170% em relação a 2022). As aprovações de crédito alcançaram R$ 237,9 bilhões (12% acima de 2024 e 80% maior que 2022), com destaque para o aumento de 215% na indústria (R$ 71 bilhões), 125% em Comércio e Serviços (R$ 41 bilhões) e 100% na agropecuária (R$ 54,3 bilhões) em relação a 2022. Já os desembolsos do BNDES totalizaram R$ 169,7 bilhões em 2025, aumento de 27% frente a 2024 e de 74% a 2022, com manutenção da trajetória de crescimento.

No triênio 2023-2025, houve aumento de 221% nas consultas, 164% nas aprovações e 126% nos desembolsos, em relação a 2019-2021.

Para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), as aprovações de crédito em 2025 totalizaram R$ 224 bilhões, aumento de 43% em relação à 2024 e de 215% em relação a 2022, sendo R$ 95,8 bilhões em crédito e R$ 128,2 bilhões de operações garantias oferecidas pelos fundos garantidores.

