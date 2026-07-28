Preço do presente do Dia dos Pais pode variar mais de 230%, diz Procon-PE

Órgão de defesa do consumidor analisou os preços de produtos e serviços em mais de 30 estabelecimentos de Pernambuco

Procon Pernambuco avalia valores dos presentes de Dia dos Pais (Divulgação/Procon-PE)

A compra do presente do Dia dos Pais merece atenção dos consumidores em relação aos preços praticados pelo mercado. Segundo pesquisa do Procon Pernambuco (Procon-PE), a variação nos valores pode chegar a mais de 230% em alguns produtos.

O órgão pesquisou os preços de itens como Smart TVs, cervejeiras, smartphones, máquinas de cortar cabelo e aparadores de pelos, perfumes importados, camisas oficiais de times de futebol e relógios. Também foram analisados os valores cobrados em serviços como os de barbearia (corte e barba), rodízios em churrascarias e passeios turísticos.

De acordo com o Procon-PE, a maior variação de preço foi encontrada nos serviços de barbearia, com 234,45%. O corte de cabelo à tesoura ou à máquina variou de R$ 29,90, no seu menor valor, a R$ 100, no maior.

Já o jantar em churrascaria apresentou a segunda variação mais alta, com 100,13%. Os preços foram de R$ 79,90 a R$ 159,90 por pessoa. Em terceiro, ficaram os aparadores de pelo, com valores entre R$ 99 e R$ 169,99, uma diferença de até 71,71%.

Os relógios registraram variação de 57,06% e as camisas de futebol, 51,9%. Já os smartphones tiveram uma diferença de 37,58% nos preços, enquanto os perfumes importados variaram 35,1%.

As menores diferenças foram registradas nos passeios turísticos (30%), nas Smart TVs (25,02%) e nas cervejeiras (21,71%). Para o Procon-PE, as grandes diferenças de preço entre o mesmo produto ou serviço em estabelecimentos diferentes reforça a importância de pesquisar antes de realizar a compra.

Dados da pesquisa

A pesquisa do Procon-PE foi realizada entre os dias 10 e 17 de julho. Ao todo, foram analisados 31 estabelecimentos de Pernambuco, entre lojas físicas e virtuais.