Pesquisa do Procon-PE para o Dia das Mães encontra variações de preços que superam 170% na RMR

Novo levantamento do Procon-P identificou variação de até 179% nos preços dos presentes para o Dia das Mães (Foto: Divulgação/Procon-PE)

Um novo levantamento do Procon Pernambuco, divulgado nesta quarta-feira (6), identificou uma variação de até 179% nos preços dos presentes para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10). A pesquisa de preços foi realizada entre os dias 17 e 29 de abril, em 30 estabelecimentos na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A maior variação foi identificada no segmento de literatura. De acordo com o Procon-PE, o livro "Café com Deus Pai" (2026), de Júnior Rostirola, apresentou valores que vão de R$39,98 a R$111,90, resultando em uma diferença de 179,89%.

Entre os itens de eletrodomésticos analisados, o secador de cabelo de 1.800W a 2.000W, da marca Mundial, foi encontrado com preços variando entre R$92,92 e R$219,00, o que representa uma diferença de 135,69%. Já no setor de beleza, o combo composto por hidratação, escova e corte de cabelo, por pessoa, apresentou valores entre R$170,00 e R$335,00 nos estabelecimentos pesquisados. A variação é de 97,06%.

Como alternativa de lazer para celebrar a data, o passeio ao Litoral Norte de Pernambuco, com destino à Coroa do Avião e à Ilha de Itamaracá, incluindo transporte e guia turístico, também foi analisado pelo Procon-PE. O serviço apresentou um aumento de 41,67% em relação ao ano anterior, passando de R$120,00 em 2025 para R$170,00 em 2026.

Um dos presentes mais simbólicos para o Dia das Mães são as flores. Neste ano, a orquídea apresentou uma variação de preço de 33,33%, podendo ser encontrada entre R$120,00 e R$160,00.

O Procon-PE orienta que o consumidor esteja atento aos seus direitos, exija a nota fiscal e priorize compras conscientes, garantindo que a celebração da data seja marcada não apenas pelo afeto, mas também por escolhas seguras e vantajosas.

