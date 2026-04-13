Cesta básica no Grande Recife chega a consumir 45,82% do salário mínimo em abril, diz Procon-PE

O encarecimento do conjunto de alimentos básicos foi puxado pela alta da cebola, que registrou o maior aumento, com alta de 45,48%, passando de R$4,07 para R$5,92 (Foto: Sandy James/DP Foto)

O preço da cesta básica na Região Metropolitana do Recife (RMR) chegou ao valor médio de R$742,79 em abril, consumindo 45,82% do salário mínimo vigente, de R$1.621. No mês, a alta registrada foi de 4,84%, em comparação ao mês de fevereiro, quando a cesta custava em média R$708,50. A alta para o início deste mês representa um acréscimo de R$34,29 entre um mês e outro.

O encarecimento do conjunto de alimentos básicos foi puxado pela alta da cebola, que registrou o maior aumento, com alta de 45,48%, saindo de R$4,07 para R$5,92, seguido por ovos, com alta de 14,95%, subindo de R$18,33 para R$21,07. Já a batata inglesa teve aumento de 13,64%, passando de R$6,23 para R$7,08.

Mesmo com a elevação no custo total, alguns itens apresentaram redução de preços na avaliação do Procon-PE. A maior queda foi do macarrão (8,16%), que saiu de R$2,75 para R$2,52. O frango inteiro também apresentou leve redução de 0,17%, com o preço variando de R$12,68 para R$12,66. O fubá teve redução de 0,05%, de R$1,56 para R$1,55. Já no setor de limpeza doméstica, o levantamento avaliou a redução de 0,21% no preço da água sanitária, com o valor passando de R$2,21 para R$2,20.

Segundo o órgão, o levantamento disponível no site do Procon-PE, foi realizado entre os dias 1º e 9 de abril em 26 supermercados do Grande Recife. Durante o período, foram analisados 27 produtos, entre eles, itens alimentícios, de limpeza doméstica e de higiene pessoal, em estabelecimentos nos municípios: Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.

Variação de preços chegam a 254,81%

A pesquisa também chama atenção para as grandes variações de preços entre os estabelecimentos avaliados. No segmento de alimentos, o óleo de soja foi o produto que liderou as oscilações, com variação de 159,95%, sendo encontrado por R$7,69 e chegando a R$19,99. A batata inglesa foi encontrada com variação de 150,38%, com preços entre R$3,99 e R$9,99. Já a banana pacovan registrou variação de 130,77%, sendo encontrada no menor valor por R$2,99 e, no maior, por R$6,90.

Já entre os itens de limpeza, o sabão em pó apresentou variação de 254,81%, com preços entre R$1,35 e R$4,79. Já no setor de higiene pessoal, o absorvente higiênico teve a maior diferença percentual de toda a pesquisa, com 310,50%, sendo encontrado de R$2,19 até R$8,99.