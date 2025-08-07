Dia dos Pais: preços de presentes têm variação de mais de 540% no Recife, diz Procon

Segundo o Procon do Recife, o smartwatch lidera o ranking entre as maiores diferenças de preços pesquisadas, às vésperas do Dia dos Pais

O Dia dos Pais está entre as seis datas mais importantes do calendário varejista brasileiro. Foto: Antonio Cunha/CB/D.A Press ()

O Dia dos Pais será celebrado no domingo (10). Para quem pretende comprar presentes, vai uma dica: é preciso pesquisar os preços.

Nesta quinta (7), o Procon do Recife divulgou dados de uma pesquisa sobre os valores de alguns itens mais procurados para a data.

O levantamento aponta que a variação de preços em alguns produtos chega a 540%.

Na “liderança” está um relógio digital smartwatch de uma determinada marca.

Ele pode ser encontrado por R$ 359 e R$ 2332,22. Isso significa uma variação de 549,49%.

Entre os serviços, o destaque ficou para o jantar em rodízios, com uma variação de 356,99%.

A pesquisa aponta que para jantar nesses estabelecimentos, o consumidor deve desembolsar entre R$ 34,99 e R$ 159,90.

Outro serviço que chamou a atenção devido a diferença de preços encontrada foi o corte de cabelo, custando entre R$ 35 a R$ 95, uma variação de 171,43%.

Além da pesquisa de preços nos principais centros de compra, o Procon Recife também preparou um levantamento on-line para avaliar a intenção de compra.

Entre os itens de vestuário, em especial, o estudo apontou que camisas de times de futebol são as mais procuradas quando o assunto é presentear o pai.

Além do vestuário, outros itens como perfumes, relógios e eletrônicos também aparecem como opções de presente para o Dia dos Pais.

Além disso, a pesquisa também revelou que, apesar do crescimento das lojas virtuais, a maioria dos consumidores ainda mantém a preferência por compras em lojas físicas.

Como denunciar

Até o dia 10, a equipe de fiscalização do órgão estará nos principais shoppings e lojas do comércio do Recife acompanhando de perto a movimentação, garantindo o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Para informações, reclamações e denúncias, o Procon Recife atende presencialmente em sua sede na Rua Imperador Dom Pedro II, 491, no bairro de Santo Antônio, no Recife.