Levantamento foi feito em 21 depósitos de venda de botijões de 13 kg, distribuídos em 19 bairros da capital

Procon-PE identifica variação de até 64% no preço do gás de cozinha no Recife (Reprodução)

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE) identificou uma variação de até 64% no preço do botijão de gás de cozinha completo em estabelecimentos do Recife, segundo pesquisa realizada entre os dias 16 e 20 de abril. O levantamento foi feito em 21 depósitos de venda de botijões de 13 kg, distribuídos em 19 bairros da capital.

A pesquisa considerou não apenas o preço do produto, mas também as diferentes formas de comercialização, como retirada no local ou entrega em domicílio, além da venda do GLP com ou sem troca do botijão.

No caso do botijão completo, a diferença chegou a 64%, com preços variando entre o seu menor preço, R$ 225,00, e o maior, R$ 370,00. Já na modalidade de retirada no estabelecimento, a variação foi de 15,80%, com valores entre R$ 94,99 e R$ 110,00. Para entrega em domicílio, os preços oscilaram entre R$ 100,00 e R$ 115,00, uma diferença de 15%.

De acordo com o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, o Procon-PE vem realizando pesquisas de preços como forma de auxiliar o consumidor na busca por economia no dia a dia. “Da cesta básica aos medicamentos, o objetivo é o mesmo, e não é diferente com o gás de cozinha”, afirmou.

Segundo o órgão, o aumento no preço do gás de cozinha está relacionado, entre outros fatores, à valorização do petróleo, influenciada por conflitos no Oriente Médio e instabilidades no mercado internacional, o que impacta diretamente o consumidor final, como aconteceu com o aumento no valor dos combustíveis para carros.