Governo autoriza concurso para CGU com 60 vagas de auditor e salários de R$ 20 mil

Edital do concurso para a Controladoria-Geral da União deve ser publicado até dezembro deste ano e previsão é que provas sejam realizadas em 2027

Fachada da Controladoria-Geral da União (CGU) (Kenzo Suzuki/Ascom/CGU)

O governo federal autorizou um concurso público para a Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, são 60 vagas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC), que exige nível superior e pode contemplar diversas áreas de atuação. A previsão é que o salário seja em torno de R$ 20 mil.

A publicação do edital deve ser feita até o dia 24 de dezembro deste ano e a expectativa é que as provas aconteçam a partir de fevereiro de 2027. Serão 39 vagas para ampla concorrência, 15 para pessoas negras, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.

De acordo com a CGU, “a distribuição das vagas por especialidade, área de atuação e localidade de exercício ainda está em fase de definição”. A CGU orienta os interessados a acompanharem exclusivamente este portal e os demais canais oficiais do órgão, onde serão publicadas as informações relacionadas ao concurso público à medida que cada etapa for sendo concluída”, informa o órgão.

