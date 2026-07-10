UFPE abre concurso com 16 vagas para professor do magistério superior

As oportunidades são para o Centro Acadêmico do Sertão, em Sertânia, com salários de até R$ 13,7 mil. Inscrições começam em 25 de julho

Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia (Divulgação/UFPE)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lançou o edital de concurso público para o cargo de professor do magistério superior. Ao todo, são oferecidas 16 vagas para o Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia.

As oportunidades são destinadas aos cursos de Medicina (10 vagas), Medicina Veterinária (duas), Engenharia em Energias Renováveis (três) e Licenciatura em História (uma).

As inscrições poderão ser realizadas de 25 de julho a 23 de agosto, exclusivamente pela plataforma SigRH, no menu "Concursos".

O regime de trabalho será de 20 horas semanais ou de 40 horas semanais com dedicação exclusiva (DE). A remuneração inicial pode chegar a R$ 13.753,96, no regime de dedicação exclusiva, além dos auxílios previstos.

A seleção será composta por quatro etapas: prova escrita, prova didática e defesa de memorial, todas de caráter eliminatório, além da prova de títulos, de caráter classificatório.

Das 16 vagas, 30% serão reservadas para candidatos que concorrerem às cotas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, conforme previsto no edital. Também haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD).

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, contados a partir da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), prevista para ocorrer até janeiro de 2027.



