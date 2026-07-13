Concurso Público: especialista explica como se preparar gratuitamente para certames

Danilo Melo dá dicas sobre preparação para concursos (Fotos: Weslly Gomes/DP foto)

Os concursos públicos estão em alta e seguem cada vez mais procurados. Para quem busca se preparar para certames, há várias opções gratuitas disponíveis. O Diario de Pernambuco conversou com especialistas e reuniu orientações e indicações para os concurseiros de plantão.

A organização é peça fundamental. É o que explica o professor Danilo Melo, que há mais de 15 anos atua na área dos concursos públicos. “É preciso ter muita disciplina para estudar para concurso. É um projeto de médio a longo prazo, não é como muitas pessoas pensam, que com um mês ou dois meses de estudos já dá resultado”, inicia.

A disciplina se torna ainda mais importante para quem vai iniciar uma preparação por conta própria. “É importante delimitar quantas horas por dia você tem disponível para isso. É uma falácia dizer que é preciso seis ou sete horas por dia para passar. Com duas horas bem estudadas, você consegue ser aprovado. Destine aquele tempo e encare o concurso, todo o processo, como prioritário. Não pode ser secundário, algo que você só faz quando tem tempo”, comenta.

No início, é normal sentir dificuldade, acrescenta Melo. No entanto, é preciso investir no hábito de estudar. “Destaco dois pontos: buscar conteúdo gratuito e de qualidade no YouTube e seguir alguém na rede social, alguém de confiança e proximidade, que possa responder a uma caixinha de pergunta, a uma mensagem privada, a algumas dúvidas iniciais”, acrescenta.

Na longa jornada da preparação, é necessário saber estabelecer objetivos. O professor destaca que é preciso delimitar a área com a qual o concurseiro mais se identifica e também quais as provas a serem feitas.

“É válido fazer provas no decorrer da preparação, ainda que você não esteja preparado, para sentir o clima do concurso, a experiência de prova, o peso do momento. E é muito importante ter em mente que é por experiência. Porque fazer prova na preparação, alimentando a expectativa, vai gerar frustração”, adiciona.

A preparação autônoma também tem um desafio típico: o feedback. O professor avalia que a resolução de questões traz um retorno essencial: responder de 10 a 15 perguntas sobre o assunto estudado no dia ajuda a aferir o nível de retenção e a fixar o conteúdo.

As revisões também são indispensáveis. A cada duas ou três semanas, os assuntos devem ser relembrados para evitar que fiquem perdidos na memória, enfatiza Melo. Além das orientações do professor, o Diario também reuniu algumas ferramentas para auxiliar a preparação.

Confira:

1. Escola Virtual.Gov (EV.G): oferece cursos gratuitos em áreas como administração pública, redação oficial, ética, atendimento ao público, informática, gestão e mais;



2. Plataforma Aprenda Mais: reúne cursos de informática, português, matemática e preparação profissional;



3. Senado Federal: dispõe gratuitamente da Constituição Federal atualizada, legislações e outros materiais cobrados em concursos;



4. Câmara dos Deputados: disponibiliza acesso gratuito a leis, códigos e materiais legislativos;



5. Portal do Planalto: reúne toda a legislação federal atualizada, como a Constituição, leis, decretos e códigos;



6. Resolver provas anteriores é uma das formas mais eficientes de conhecer o estilo das questões;



7. Jurisway: conteúdo de português, informática, raciocínio lógico, direito e redação;



8. Nova Gramática On-line: materiais de gramática, regras e dicas;



9. Calcule Mais: assuntos de matemática básica, aulas completas e exercícios;



10. Estude grátis: questões de todas as bancas e revisões;



11. Estratégia Concursos e o Gran Cursos: bancos de questões com opções gratuitas.

Concursos em Pernambuco

O governo de Pernambuco autorizou a realização de um novo concurso público com 5.337 vagas para as áreas de segurança pública, saúde e Universidade de Pernambuco (UPE). A homologação que permite a realização dos certames foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (3), e os editais deverão ser divulgados nos próximos dias.

Do total de oportunidades, 3.905 serão destinadas às forças de segurança, 1.263 à Secretaria Estadual de Saúde (SES) e outras 169 à UPE.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lançou o edital de concurso público para o cargo de professor do magistério superior. Ao todo, são oferecidas 16 vagas para o Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia. As oportunidades são destinadas aos cursos de Medicina, Medicina Veterinária, Engenharia em Energias Renováveis e Licenciatura em História.

As inscrições poderão ser realizadas de 25 de julho a 23 de agosto, exclusivamente pela plataforma SigRH, no menu "Concursos". O regime de trabalho será de 20 horas semanais ou de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. A remuneração inicial pode chegar a R$ 13.753,96.