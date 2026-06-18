Pernambuco antecipa pagamento de salários de junho para a próxima segunda-feira (22)

Medida colocará cerca de R$ 1,3 bilhão em circulação na economia pernambucana poucos dias antes das festas juninas

Além da antecipação da folha, o governo confirmou que o dia 23 de junho será ponto facultativo nos órgãos e entidades da administração pública estadual (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

O Governo de Pernambuco antecipará para a próxima segunda-feira (22) o pagamento dos salários de servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. A medida colocará cerca de R$ 1,3 bilhão em circulação na economia pernambucana poucos dias antes das festas juninas.

Ao todo, mais de 242 mil pessoas receberão os vencimentos antecipadamente. Segundo o governo estadual, a medida contempla servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas.

A antecipação ocorre em um período de forte movimentação econômica no Estado, impulsionada pelos festejos de São João, que tradicionalmente aquecem setores como comércio, turismo, alimentação e serviços em diversas regiões pernambucanas.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18) pela governadora Raquel Lyra, que destacou o impacto da medida para os servidores e para a atividade econômica local.

Além da antecipação da folha, o governo confirmou que o dia 23 de junho será ponto facultativo nos órgãos e entidades da administração pública estadual. A data compensa o expediente de Corpus Christi, celebrado neste ano em 4 de junho. A medida não se aplica aos serviços considerados essenciais.

Prefeitura do Recife também antecipa pagamento



A gestão da capital também vai antecipar o pagamento dos salários de junho dos servidores municipais. De acordo com a Prefeitura do Recife, os trabalhadores receberão na próxima terça-feira (23); a estimativa é de R$ 296 milhões injetados na economia da cidade.

O pagamento, tradicionalmente efetivado no último dia útil do mês, estava previsto para o dia 30 de junho. Segundo a prefeitura, a antecipação beneficiará mais de 45 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas da administração direta e indireta do Executivo Municipal.