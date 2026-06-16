IBGE: processo seletivo tem 313 vagas para Pernambuco; veja cargos e salários

Sertão concentra o maior número de oportunidades, com 157 vagas, seguido do Agreste, com 71

Evento de inauguração da Casa Brasil IBGE Fundaj - Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Das 8.238 vagas disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, 313 estão destinadas a compor o quadro temporário em Pernambuco. As inscrições estão abertas até o dia 1º de julho. Para concorrer, o candidato precisa ter ensino médio completo. A taxa de inscrição é de R$ 53 para qualquer cargo e só é possível disputar uma categoria.

Além dos salários, que variam entre R$ 2,1 mil e R$ 4 mil, os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil, auxílios transporte e pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais, conforme a legislação vigente. A carga horária será de 40 horas semanais, com jornada de oito horas por dia. A previsão é de vínculo por até 12 meses, com possibilidade de prorrogação, observado o limite legal de 48 meses.

Recife é a cidade do estado que concentra reúnem o maior volume de oportunidades, com 18 vagas. Neste certame, os candidatos podem concorrer ao cargo de agente censitário em funções de supervisão, administrativa, de informática, regional e operacional. Três categorias exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo B. São elas: agente operacional regional (AOR), agente censitário regional (ACR) e agente censitário supervisor (ACS). As demais categorias dispensam o documento.

Cotas

Ao todo, 76 vagas são reservadas ao cumprimento de políticas afirmativas, ficando assim distribuídas: 33 vagas para pessoas pretas ou pardas, 17 vagas para quilombolas, 15 vagas para pessoas com deficiência e 11 vagas para pessoas indígenas. Destas, 43 estão concentradas no cargo de supervisão. No ranking por município destacam-se Recife, com 11 vagas, Garanhuns (9), Goiana (8) e Custódia (8).

Agente Censitário Administrativo (ACA)

Remuneração: R$ 2.128

Vagas nacionais: 1.110

Em Pernambuco: 50

Atribuições: atuação administrativa, controle de contratos, organização de documentos, apoio logístico e financeiro; e atendimento ao público e às equipes de campo.

Agente Censitário de Informática (ACI)

Remuneração: R$ 2.128

Vagas nacionais: 1.089

Em Pernambuco: 49

Atribuições: suporte técnico, instalação e manutenção de equipamentos, apoio aos sistemas utilizados na operação censitária e treinamento de usuários.

Agente Operacional Regional (AOR)

Remuneração: R$ 4.008

Vagas nacionais: 948

Em Pernambuco: 44

Atribuições: gerencia postos censitários, coordena equipes, atua na supervisão administrativa e operacional. Exige CNH categoria B.

Agente Censitário Regional (ACR)

Remuneração: R$ 3.858

Vagas nacionais: 948

Em Pernambuco: 44

Atribuições: coordena a coleta em áreas específicas, supervisiona equipes de supervisores e resolve pendências em campo. Exige CNH categoria B.

Agente Censitário Supervisor (ACS)

Remuneração: R$ 3.480

Vagas nacionais: 4.143

Em Pernambuco: 126

Atribuições: supervisiona diretamente os recenseadores, acompanha produtividade e qualidade da coleta e realiza reentrevistas e verificações. Exige CNH categoria B.