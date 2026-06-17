São João 2026: confira o abre e fecha das lojas e dos shoppings do Grande Recife nos dias 23 e 24
Segundo a CDL Recife, as lojas do centro da capital pernambucana abrirão normalmente na véspera do feriado e funcionarão de maneira facultativa no dia do São João 2026. Shoppings terão horários especiais
Publicado: 17/06/2026 às 13:41
Comércio do Centro do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife) divulgou, nesta quarta-feira (17), o funcionamento do comércio das lojas do centro da capital pernambucana e dos shoppings da Região Metropolitana para a véspera e o feriado do São João 2026.
Segundo a CDL Recife, as lojas do centro funcionarão normalmente na terça-feira (23). Já na quarta-feira (24), dia do feriado de São João, o funcionamento do comércio do Recife acontecerá de maneira facultativa.
Já os shoppings do Grande Recife terão horário de funcionamento especial nestes dias.
Com relação a esta sexta-feira (19), dia do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026, o funcionamento acontecerá normalmente, já que a partida acontecerá às 21h30.
Confira o abre e fecha do comércio e dos shoppings:
Centro do Recife e bairros
19/06 (sexta-feira) - Funciona normal. O jogo será à noite (jogo do Brasil)
23/06 (terça-feira) - normal (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - Facultativo (São João e jogo do Brasil)
Shopping Recife
19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)
23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)
RioMar Recife
Dia 19/06 - das 9h às 21h (jogo do Brasil)
Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)
Shopping Boa Vista
Dia 19/06 - das 9h às 20h30 (jogo do Brasil)
Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)
Shopping Tacaruna
19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)
23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)
Plaza Shopping
19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)
23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)
Shopping ETC
Dia 19/06 - 09h às 21h (jogo do Brasil)
Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 12h às 18h (São João e jogo do Brasil)