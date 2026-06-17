São João 2026: confira o abre e fecha das lojas e dos shoppings do Grande Recife nos dias 23 e 24

Segundo a CDL Recife, as lojas do centro da capital pernambucana abrirão normalmente na véspera do feriado e funcionarão de maneira facultativa no dia do São João 2026. Shoppings terão horários especiais

Comércio do Centro do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife) divulgou, nesta quarta-feira (17), o funcionamento do comércio das lojas do centro da capital pernambucana e dos shoppings da Região Metropolitana para a véspera e o feriado do São João 2026.

Segundo a CDL Recife, as lojas do centro funcionarão normalmente na terça-feira (23). Já na quarta-feira (24), dia do feriado de São João, o funcionamento do comércio do Recife acontecerá de maneira facultativa.

Já os shoppings do Grande Recife terão horário de funcionamento especial nestes dias.

Com relação a esta sexta-feira (19), dia do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026, o funcionamento acontecerá normalmente, já que a partida acontecerá às 21h30.

Confira o abre e fecha do comércio e dos shoppings:

Centro do Recife e bairros

19/06 (sexta-feira) - Funciona normal. O jogo será à noite (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - normal (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - Facultativo (São João e jogo do Brasil)

Shopping Recife

19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

RioMar Recife

Dia 19/06 - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping Boa Vista

Dia 19/06 - das 9h às 20h30 (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping Tacaruna

19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Plaza Shopping

19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping ETC

Dia 19/06 - 09h às 21h (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 12h às 18h (São João e jogo do Brasil)