Pernambuco registra 3,6 milhões inadimplentes, o terceiro maior número do Nordeste, aponta Serasa

Em maio, o número de inadimplentes em Pernambuco subiu 0,06% enquanto maior parte do Nordeste registrou queda no índice

Pernambuco registrou o terceiro maior número de pessoas inadimplentes do Nordeste no mês de maio, de acordo com levantamento recente do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, divulgado nesta terça-feira (16). Segundo os dados, no período, o estado tinha 3,6 milhões de inadimplentes, o que representa 50,36% da população adulta.

Com 3.652.032 negativados, Pernambuco ficou atrás apenas da Bahia (5.179.426) e do Ceará (3.714.610). Além disso, dos nove estados da região, apenas esses três tiveram alta na inadimplência. O levantamento revelou que, apesar do avanço total no número de devedores, no país registrou desaceleração no quinto mês do ano. Do total de 27 unidades federativas do país, 14 registraram recuo no número de negativados.

Em relação ao perfil da inadimplência, a fatia maior é representada pela parcela feminina dos habitantes (53,6%). No recorte por idade, a faixa etária entre 41 e 60 anos ocupa o maior grupo, com 35,9% de inadimplentes, seguida pela faixa entre 26 e 40 anos (33,4%). Já os menores índices foram registrados no conjunto de pessoas acima dos 60 anos (19,2%) e de jovens até 25 anos (11,5%).

Ainda de acordo com o levantamento, o segmento que lidera o volume de dívidas é o de Bancos/Cartões (33,1%), seguida pelas dívidas financeiras (25,1%); contas básicas, como água, luz e gás (11,5%), Serviços (10,5%) e Varejo (10,4%).

Maior parte do Nordeste tem queda na inadimplência

“Apesar de ainda vermos um crescimento na inadimplência, os dados indicam uma desaceleração importante frente aos meses anteriores e mostram um reflexo positivo do crescimento nas negociações de dívidas", afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. Ainda de acordo com ela, mesmo com o alívio, esse momento deve motivar uma organização financeira familiar para evitar uma nova inadimplência.

Em maio, 93.759 consumidores deixaram o cadastro de inadimplência. No mês, dos nove estados da região, seis registraram queda. Pernambuco ficou entre os três estados que ainda registraram aumento do saldo no período, com alta de 0,06%, que representa o acréscimo de 2.149 inadimplentes em relação a abril.

Enquanto isso, a maior queda na região foi registrada no Ceará, onde 48.381 pessoas regularizaram sua situação financeira. Essa foi a segunda maior redução do país, atrás de São Paulo, que registrou queda de 60.022 inadimplentes.

Em abril, Pernambuco teve maior queda

Entre os cinco primeiros meses do ano, Pernambuco registrou o maior recuo no volume de inadimplência na passagem de março (3.679.641) para abril (3.649.883), resultando na queda de 29.758 pessoas que saíram dessa situação no estado.

Cenário nacional

Segundo o levantamento, em maio, 113 mil novos CPFs foram cadastrados no sistema de negativação, alta de 0,14% em comparação ao mês anterior. Segundo a Serasa, o índice foi o menor desde o início do ano.

No mês, os brasileiros registraram 344 milhões de dívidas negativadas, que representam mais de R$ 574 bilhões. Já o valor médio devido por consumidor chegou a R$ 6.877,23, o que reflete a pressão financeira sobre o orçamento das famílias.

Os bancos e instituições financeiras seguem como principal origem das dívidas, concentrando 46,87% do total de débitos no país. Mesmo assim, o segmento recuou 0,4%.

