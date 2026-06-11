Setor de serviços em Pernambuco cresce o dobro da média nacional em abril, aponta IBGE

Pernambuco aparece entre os seis maiores crescimentos do país no período e ocupa a segunda colocação entre os estados do Nordeste

Um dos destaques do levantamento foi o turismo. As atividades ligadas ao segmento cresceram 6,9% em abril, o quarto melhor resultado entre os 17 estados brasileiros (Foto: Marina Torres/Acervo DP)

O setor de serviços em Pernambuco avançou 2,4% em abril na comparação com março, registrando desempenho duas vezes superior à média nacional, que ficou em 1,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o estado aparece entre os seis maiores crescimentos do país no período e ocupa a segunda colocação entre os estados do Nordeste. O desempenho representa uma recuperação após o ritmo mais moderado observado em março, quando parte significativa das unidades da federação registrou retração no setor.

Um dos destaques do levantamento foi o turismo. As atividades ligadas ao segmento cresceram 6,9% em abril, o quarto melhor resultado entre os 17 estados acompanhados pelo IBGE. A receita nominal das empresas turísticas também avançou, com alta de 1,8% no período.

O aquecimento do turismo foi impulsionado pelo calendário de feriados concentrados em abril, que reuniu as celebrações da Semana Santa, da Páscoa e de Tiradentes. O aumento do fluxo de visitantes movimentou cadeias econômicas como hospedagem, alimentação, transporte de passageiros, locação de veículos e atividades culturais e de lazer.

Apesar do avanço registrado no mês, os números acumulados mostram estabilidade no setor turístico. Entre janeiro e abril, a variação foi de -0,1%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, Pernambuco apresentou crescimento de 0,1%, mantendo resultado positivo, ainda que em ritmo moderado.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, o desempenho reflete a capacidade de reação da economia estadual diante de oscilações conjunturais. Segundo ela, o resultado está associado ao fortalecimento do ambiente de negócios, à confiança dos investidores e ao dinamismo de setores considerados estratégicos para a geração de emprego e renda.

Os números divulgados pelo IBGE reforçam os sinais de retomada da atividade econômica no estado, especialmente nos segmentos ligados ao consumo e ao turismo, que voltaram a apresentar expansão acima da média nacional em abril.

