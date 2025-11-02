Pernambuco é o segundo destino mais procurados pelos turistas do Brasil

Nos primeiros sete meses do ano, o estado foi responsável por atrair 15% do total de vendas da CVC no período, com 63.433 reservas e uma movimentação de R$ 226.930.266 em vendas (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

De janeiro a julho de 2025, Pernambuco ocupou o segundo lugar entre os estados que mais atraíram turistas brasileiros. De acordo com registros da CVC, o litoral pernambucano, especialmente a praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul, foi responsável por atrair a atenção dos visitantes.

Nos primeiros sete meses do ano, o estado foi responsável por atrair 15% do total de vendas da CVC no período, com 63.433 reservas e uma movimentação de R$ 226.930.266 em vendas acumuladas. No mesmo período do ano anterior, esse valor foi de R$ 201.970.657, o que mostra o avanço da movimentação econômica causada pelo turismo. De acordo com a empresa, os turistas que visitam Pernambuco são principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e do Paraná.

O mesmo não ocorreu com a Bahia, o primeiro estado colocado no ranking de vendas da CVC registrou queda nas vendas, de R$ 294 milhões para R$ 290 milhões em 2025, apesar de representar 19% do total de vendas no período. Já em terceiro lugar no período está Alagoas, responsável por movimentar R$ 185 milhões.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, a diretora de franquias e vendas da CVC, Viviane Pio, destaca que um dos destinos mais requisitados pelos turistas brasileiros no estado ainda continua sendo Porto de Galinhas. Com isso, Pernambuco faz parte dos três estados com maior volume de representatividade de vendas na CVC, ao lado da Bahia e do Ceará.



Porto de Galinhas

No primeiro semestre de 2025, Pernambuco disputou o Top 3, empatando com Alagoas. Em vários meses, o estado liderou no primeiro lugar como destino favorito dos brasileiros. Em Alagoas, a gente tem muita procura para Maceió mesmo e em segundo lugar para Maragogi, perto da divisa com Pernambuco. O turista quando vai para Alagoas fica muito em Maceió. É diferente de quando a gente olha Pernambuco, quando a demanda não é tão alta no Recife, pois os turistas acabam chegando e vão direto para Porto de Galinhas. Já em Maceió, a região de Maragogi não tem tanta infraestrutura hoteleira, quanto a gente tem em Porto de Galinhas.

Noronha

Para essa temporada de verão, a CVC lançou recentemente bloqueios exclusivos para Fernando de Noronha. Então, para impulsionar um pouco mais o turismo para região. A gente já até reservou uma série de apartamentos. Então, todo dia a gente tem voo de Recife para Noronha. Tanto o pernambucano compra esse pacote, quanto a gente também vende para todo o Brasil. A loja coloca duas noites de hospedagem no Recife na volta para conectar o cliente para Noronha para poder juntar duas experiências em uma uma viagem só.

Preferência dos pernambucanos

Quando a gente pensa para onde o pernambucano busca viajar nas férias dele, ele busca muito a região do Sul, a Serra Gaúcha, Balneário Camboriú e Foz de Iguaçu. Esses são os três destinos turísticos mais visitados pelos pernambucanos na região. Em segundo lugar vem o Sudeste, os turistas de Pernambuco procuram muito viajar para São Paulo e Minas Gerais. Já em terceiro lugar está o próprio estado de Pernambuco. A gente também tem uma demanda muito grande de viagem regional, de pessoas que acabam fazendo esse turismo de carro e utilizam os hotéis, por exemplo, de Porto de Galinhas e Carneiros, no Litoral Sul.

