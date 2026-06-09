Às vésperas da estreia do Brasil na Copa 2026, vendas de TVs crescem até 15% no Centro do Recife

Para o período de jogos do mundial, modelos mais procurados são televisões com telas maiores, acima de 50 polegadas

Período de Copa do Mundo aquece as vendas no comércio do Centro do Recife (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

O início da Copa do Mundo e o desejo dos consumidores de acompanhar as partidas estão aquecendo as vendas de televisões no Centro do Recife. Seja para assistir em casa ou para equipar estabelecimentos, a procura chegou a subir em até 15% nas lojas de eletrodomésticos, de acordo com profissionais entrevistado pelo Diario.

A reportagem foi às ruas para entender o desejo dos consumidores durante o período. Segundo gerentes de grandes lojas de eletrodomésticos localizadas na Rua da Concórdia, no bairro de São José, área central do Recife, os itens mais procurados são as televisões de telas maiores, com mais de 50 polegadas; já o segundo item mais procurado é a caixa de som de alta potência.

De acordo com o gerente de uma das grandes lojas localizadas na rua, Antônio Fernandes, a expectativa é de que o aumento da procura por televisores se mantenha até sábado (13), data do primeiro jogo do Brasil no mundial contra o Marrocos.

“No momento, todos os clientes estão muito mais em busca de TVs do que de outros produtos por causa da Copa. A procura maior é por tela grande, de 75 a 95 polegadas e os clientes estão com o intuito de comprar e levar na hora, justamente para assistir aos jogos da Copa”, destaca.

Ainda de acordo com ele, a loja oferece condições especiais para quem usa o cartão da loja, com o parcelamento de qualquer televisor em até 21 vezes sem juros. Sobre a modalidade de pagamento, ele aponta que, além da procura pelo preço mais barato, os consumidores também buscam pelas ofertas de pagamento por meio do Pix.

“As TVs mais procuradas estão na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.800, que são as telas de 50 e até 60 polegadas”, destaca. As telas maiores são mais procuradas principalmente para estabelecimentos como restaurantes e hotéis.

Em outro estabelecimento, o gerente Flávio Wagner assegurou que as televisões com cerca de 65 polegadas são as mais procuradas. Além dos televisores, caixas de som com cerca de 2.000 Watts de potência são as mais procuradas; os aparelhos de som, no formato “torre”, custam em média R$ 2 mil.

Descontos influenciam escolha dos consumidores

A servidora pública recifense Sandra Aquino foi uma das consumidoras que aproveitaram as promoções para se preparar para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. Animada para o início da competição, ela optou por um aparelho de 32 polegadas, motivada pelo custo-benefício e pela necessidade de substituir o equipamento que faltava em casa.

“Comprei à vista e consegui um bom desconto. O preço era R$ 999, mas paguei R$ 750. Agora é levar para casa e esperar os jogos começarem”, afirmou Sandra, que diz acompanhar todas as participações da Seleção em Copas do Mundo.

O agente de serviços gerais João Antônio também escolheu um modelo de 32 polegadas, mas com outro objetivo: presentear o irmão de 12 anos. Segundo ele, a compra foi motivada principalmente pelo preço. “Já temos uma TV na sala, mas ele queria assistir às séries e, principalmente, aos jogos da Copa no próprio quarto”, contou. O equipamento custava cerca de R$ 1 mil e foi pago via Pix.