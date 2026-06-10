Pernambuco é 2º estado brasileiro com maior crescimento industrial de 2026

Levantamento também aponta que o nível de atividade industrial em Pernambuco está entre os mais elevados das últimas décadas

Indústria (Divulgação)

Dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstram que Pernambuco registrou o segundo maior crescimento industrial do Brasil em 2026. O estado acumulou alta de 19,7% na produção industrial entre os meses de janeiro e abril, ficando atrás apenas do Espírito Santo (25,3%). De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC), esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis.

O levantamento também aponta que o nível de atividade industrial no estado, observado neste primeiro quadrimestre de 2026, está entre os mais elevados das últimas décadas. Ademais, de acordo com a SDEC, a indústria de transformação apresentou desempenho consistente, operando acima dos níveis analisados nos anos de 2023 e 2024.

"O resultado reflete diretamente no desenvolvimento econômico do estado, na geração de empregos e na criação de novas oportunidades para os pernambucanos", destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto.

Nos últimos 12 meses, a indústria pernambucana acumula crescimento de 7,3%. Esse percentual ganha ainda mais relevância quando comparado ao cenário nacional. Em um comparativo, a indústria brasileira avançou 1,7% no acumulado de 2026, enquanto Pernambuco apresentou um crescimento onze vezes maior do que a média do país.