Fenearte chega à 26ª edição com investimento de R$ 16 milhões

Evento será realizado de 8 a 19 de julho, em Olinda, com investimento recorde de R$ 16 milhões, mais de 5 mil expositores e aposta na atração de compradores internacionais para ampliar os negócios do artesanato pernambucano.

Ingressos para a Fenearte já estão à venda (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

A Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) chega à sua 26ª edição com um investimento de R$ 16 milhões e vai reunir mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores em cerca de 700 espaços de comercialização.

No evento de lançamento da feira, realizado nesta quarta (10), o governo do estado confirmou que a Fenearte 2026 será realizada entre os dias 8 e 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A expectativa de ampliar ainda mais o volume de negócios gerados pelo setor da economia criativa em Pernambuco.

Sob o tema “Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma”, a feira irá reverenciar a tradição do trabalho em couro no estado.

Presente ao lançamento, a governadora Raquel Lyra disse que a gestão estadual "tem buscado valorizar os artesãos dentro e fora da programação da Fenearte". “A feira é uma grande rodada de negócios que movimenta a economia durante o ano inteiro. Quero dizer aqui que, não tenho dúvida, esta será a maior edição da nossa história".

A governadora também agradeceu aos artesãos “que confiam sempre na força do trabalho, na força da união e é isso que faz o nosso estado crescer, girando a nossa economia e permitindo o povo poder viver da sua arte”, declarou.

Promovida pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a Fenearte busca ultrapassar os números registrados na edição do ano passado. Em 2025, o evento registrou uma movimentação financeira de R$ 163 milhões, atraiu aproximadamente 340 mil visitantes e alcançou índice de aprovação de 99% do público.

Na avaliação da secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC), Danielle Jar Souto, a gestão estadual dobrou o investimento na feira. “A gente tinha um investimento em torno de R$ 7 milhões, dobramos para R$ 15 e agora são R$ 16 milhões. Essa dobra no investimento representa mais de 216% de crescimento na circulação da economia. Então, veja o potencial que o nosso mercado criativo tem para o desenvolvimento econômico no estado”, afirmou.

Entre as novidades para esta edição, segundo o governo, está a presença de uma comitiva composta por dez compradores internacionais, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil). “Eles serão de vários lugares do mundo. A ideia é fazer essa conexão com o nosso artesanato, não só na feira, mas durante todo ano”, disse a diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade.

Ingressos

Os ingressos para a Fenearte já estão à venda. De segunda a quinta-feira, custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada). De sexta a domingo, os valores são de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia). A programação completa e as informações sobre a feira podem ser consultadas nos canais oficiais do evento.



26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato



Quando: 08 a 19 de julho de 2026

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários: Segunda a sexta-feira — 14h às 22h. Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

