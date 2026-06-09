Preço da cesta básica volta a subir no Grande Recife e já acumula quatro altas no ano

Segundo levantamento do Procon-PE, em maio a cesta básica subiu 1,50% no Grande Recife

Segundo levantamento do Procon-PE, em maio a cesta básica subiu 1,50% no Grande Recife (Foto: Divulgação/Procon-PE)

O preço da cesta básica segue em alta no Grande Recife e já acumula quatro aumentos ao longo de 2026. Em maio, os itens essenciais ficaram 1,50% mais caros, segundo levantamento do Procon Pernambuco realizado entre os dias 25 e 29 de maio em supermercados da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ao longo do ano, o consumidor tem enfrentado sucessivos reajustes nos produtos de alimentação básica. Em fevereiro, a cesta registrou alta de 4,84%. Em abril, novo aumento foi identificado pelo órgão e, em maio, os preços voltaram a subir.

Em março, período em que o Procon-PE não realizou pesquisa, dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontaram um avanço de 6,97% no custo da cesta básica do Recife. Na ocasião, a capital pernambucana registrou a terceira maior alta entre as capitais brasileiras, atrás apenas de Salvador (7,15%) e Manaus (7,42%).

Pesquisa mensal

De acordo com o levantamento mais recente do Procon-PE, o valor da cesta básica passou de R$ 757,20, na segunda edição da pesquisa realizada em abril, para R$ 768,55 em maio. Na prática, isso significa um acréscimo de R$ 11,35 no orçamento das famílias recifenses em apenas um mês.

O estudo também aponta que o custo atual da cesta compromete 47,41% do salário mínimo vigente, fixado em R$ 1.621.

Entre os produtos que registraram aumento no preço médio estão a batata inglesa, que passou de R$ 7,23 para R$ 11,67 o quilo, representando uma alta de 61,42%; o feijão mulatinho ou carioca, que subiu de R$ 8,12 para R$ 9,08 o quilo; e o arroz, que passou de R$ 4,11 para R$ 4,43 o quilo.

Por outro lado, alguns itens apresentaram redução nos preços médios, como o café em póe a bandeja de ovos.



Variações

A pesquisa do órgão também encontrou variações de preços entre os estabelecimentos avaliados. O arroz apresentou uma diferença de 194,97%, sendo encontrado no menor preço por R$ 2,98 em um estabelecimento e por R$ 8,79 em outro. Já o alho registrou preços entre R$ 16,90 e R$ 39,90 o quilo, uma variação de 136,09%.

Entre os produtos de limpeza, o sabão em pó de 500g apresentou variação de 246,09%, sendo encontrado por R$ 1,15 e por até R$ 3,98. Nos itens de higiene pessoal, o papel higiênico com quatro rolos de 30 metros registrou diferença de 292,58%, com preços variando entre R$ 2,29 e R$ 8,99.

Para obter os dados, o Procon-PE avaliou 27 produtos dos grupos de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal.