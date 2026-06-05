Ceasa-PE abre Pátio do Milho; valor da mão varia de R$ 50 a R$ 70

Pátio do Milho no Ceasa-PE (Divulgação)

O Ceasa Pernambuco abriu oficialmente, nesta quinta-feira (5), o Pátio do Milho, espaço que concentra a comercialização de um dos produtos mais simbólicos da culinária nordestina neste período.

Entre 1º e 4 de junho, o Ceasa-PE registrou a oferta de 602 mil espigas, enquanto no dia 4 de junho foram ofertadas 274 mil espigas, alta de 74,42% em relação ao mesmo dia de 2025.

No mesmo recorte, a média de preço da mão de 50 espigas ficou em R$ 62, acima dos R$ 50 registrados em igual período do ano passado, registrando uma variação de 24%. No dia 4 desse mês, os preços praticados variaram entre R$ 50 e R$ 70 por mão.

Plantão do milho

A partir da meia-noite do dia 15 de junho, o Ceasa Pernambuco entra oficialmente no tradicional plantão do milho, com operação concentrada no Pátio do Milho e funcionamento ininterrupto até o dia 24. Durante esse período, os clientes poderão encontrar milho disponível a qualquer hora do dia.