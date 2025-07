25ª Fenearte movimenta R$ 163 milhões e alcança recorde de público

25ª Fenearte atraiu 340 mil pessoas e registrou um movimento econômico de R$ 163 milhões (Marina Torres/DP Foto)

A 25ª Fenearte alcançou novos recordes, em relação aos números registrados nas edições anteriores. Nos 12 dias de evento, de 9 a 20 de julho, a edição intitulada “A Feira das Feiras”, que aconteceu no Pernambuco Centro de Convenções, atraiu 340 mil pessoas e registrou um movimento econômico de R$ 163 milhões. O número representa um salto de 50% em comparação a edição do ano passado, quando a feira movimentou R$ 108 milhões.

De acordo com a diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Ana Luiza Ferreira, alguns fatores contribuíram para o salto no faturamento da feira neste ano, como o aumento do ticket médio e também o aumento do número de pessoas visitando a feira. Outro motivo que contribuiu para o recorde na movimentação econômica deste ano foi o feriado municipal do Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, que aconteceu na última quarta-feira (16) e atraiu um número de visitantes maior que o esperado.

Ana Luiza destaca ainda a potência da Fenearte como política pública, que cresceu ao longo de 25 anos. “Enquanto cidadão e cidadã, a gente sonha com políticas públicas que dão certo, deixando de ser política de governo para passarem a ser política de estado. A gente vê que isso aconteceu aqui, entra governo e sai governo e a nossa Fenearte está aqui linda e forte, feita por cada artesã e por cada artesão”, afirma.

“Enxergamos a Fenearte como uma grande oportunidade, onde esse ecossistema da economia criativa ou esses ecossistemas das economias criativas, que são culturais, estão reunidos aqui. Então, a gente aproveita isso para também ativar essas outras linguagens, esses outros setores da economia criativa. A moda é um exemplo. Nesse ano, a gente dobrou a área que costumava ser destinada à moda”, comenta a diretora-executiva da 25ª Fenearte e diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira.

Pesquisa avaliou edição



Uma pesquisa realizada pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), nos 12 dias de feira, avaliou a satisfação do público nesta edição. Entre os visitantes ouvidos, 99,1% aprovaram a edição de 2025; 21,4% estiveram na feira pela primeira vez (destes, mais de 96% afirmaram que a experiência atendeu ou superou o que esperavam).

No total dos entrevistados, 95,86% do público demonstrou interesse em retornar no próximo ano e 99,62% recomendariam o evento a outras pessoas. Já entre os expositores, 98,1% indicaram interesse em participar novamente em 2026.

Com o final de mais um evento, a organização da Fenearte já começa a se preparar para a próxima edição. Em 2026, o evento será realizado de 8 a 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Visitação digital

Mesmo chegando ao fim, a Fenearte traz mais uma novidade, permitindo a imersão digital do público pelo site Museus Digitais de Pernambuco (Visitação virtual dos museus de Pernambuco), por meio do site https://pedigital.pe.gov.br/. No espaço, é possível ver a fachada da 25ª edição e entrar na Alameda dos Mestres, numa experiência 360º, que passeia pelos estandes dos 63 mestres, mestras e famílias de mestres que já faleceram. Esse projeto foi realizado pelo projeto Patrimônio PE Digital, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti-PE).