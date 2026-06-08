Bares de Pernambuco: empresários projetam aumento de 20% no faturamento em dias de jogos

Segundo levantamento da Abrasel, 54% dos empresários estima um aumento de até 20% no faturamento em relação aos dias sem partidas; Dia dos Namorados e ciclo junino devem impulsionar movimento em junho

Estudo aponta que a maioria dos empresários (54%) estima um aumento de até 20% no faturamento em relação aos dias sem partidas (Foto: Cortesia)

O período da Copa do Mundo traz uma expectativa positiva para os empresários pernambucanos. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE), 74% dos empresários esperam aumento no faturamento durante os dias de jogos do mundial. O levantamento aponta que 57% dos estabelecimentos pretendem transmitir as partidas.

Além da boa expectativa para o período, o estudo aponta que a maioria dos empresários (54%) estima um aumento de até 20% no faturamento em relação aos dias sem partidas. De acordo com o presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Sousa, em Pernambuco, esse período também é impulsionado pelo São João e Dia dos Namorados, uma combinação que fortalece o movimento no setor.

“A expectativa positiva para a Copa do Mundo e para o Dia dos Namorados mostra que o setor aposta na experiência e na convivência como motores importantes de consumo. Bares e restaurantes entendem que esses eventos movimentam não apenas as vendas, mas também fortalecem o vínculo do público com os estabelecimentos. E, em Pernambuco, essas comemorações acontecem dentro de um período ainda mais forte, que é o ciclo junino.”

De acordo com levantamento recente realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Offerwise Pesquisas, a Copa do Mundo de 2026 deve levar 99,2 milhões de brasileiros às compras. De acordo com o estudo, 60% dos consumidores devem fazer compras de produtos ou serviços para o mundial

Em relação às formas de pagamento, o Pix aparece como a principal forma de pagamento (57%), em um cenário onde 90% dos torcedores pretendem realizar suas compras à vista. Segundo a pesquisa, entre os itens mais procurados para consumo se destacam bebidas não alcoólicas (68%), petiscos (62%), carnes para churrasco (60%) e cervejas (59%).



São João



Ainda de acordo com Sousa, no interior do estado, o São João costuma representar um aumento de aproximadamente 20% no faturamento dos estabelecimentos. Já no Recife, onde existe uma tradição de deslocamento para as cidades do interior, a Abrasel está trabalhando ações específicas para estimular o consumo e manter a capital movimentada. “Este ano, por exemplo, estamos levando operações gastronômicas para dentro do Sítio da Trindade, um dos polos juninos mais tradicionais e frequentados do Recife.”

Segundo o levantamento, há também sinais de recuperação das empresas. Em abril, 38% registraram aumento no faturamento em comparação com março, enquanto 28% ficaram estáveis e 33% apontaram queda. Já em relação ao resultado financeiro, 36% operaram com lucro, 46% ficaram em equilíbrio e 18% relataram prejuízo.

Mesmo com o cenário otimista para os próximos meses, os custos para os empresários ainda seguem como desafio. A pesquisa mostra que 35% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar preços nos últimos 12 meses. Entre os que fizeram ajustes, 55% repassaram valores iguais ou inferiores à inflação. Além disso, 44% das empresas afirmaram possuir pagamentos em atraso.