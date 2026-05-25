Transnordestina: governo e empresários assinam manifesto pela conclusão do trecho Salgueiro-Suape

Setor empresarial debateu em evento o papel estratégico da Transnordestina e de Suape na redução de custos logísticos e atração de novos investimentos para Pernambuco

FIEPE e Governo de Pernambuco assinam manifesto pela conclusão do trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina (Foto: Divulgação)

O Recife sediou mais uma edição do Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco, com foco nos impactos do Complexo Industrial Portuário de Suape e da Ferrovia Transnordestina para o desenvolvimento econômico do estado, reunindo empresários, representantes do setor produtivo e autoridades públicas, realizado nesta segunda-feira (25).

O principal momento do evento foi a assinatura de um manifesto em defesa da retomada e conclusão da Ferrovia Transnordestina no trecho entre Salgueiro e Suape. O documento foi assinado pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), pela vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, e pelo presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

Segundo o setor empresarial, a conclusão da ferrovia é considerada estratégica para ampliar a competitividade da indústria pernambucana, reduzir custos logísticos, fortalecer o escoamento da produção e atrair novos investimentos para o estado. O manifesto será encaminhado aos órgãos responsáveis pelo projeto como forma de reforçar a articulação política e institucional pela retomada das obras.

A programação também discutiu novas oportunidades econômicas ligadas ao porto de Suape, incluindo projetos voltados à transição energética, combustíveis sustentáveis e expansão das operações logísticas. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar, destacou o potencial de Pernambuco para se consolidar como polo de combustíveis sustentáveis e ampliar o desenvolvimento econômico no interior do estado.

A vice-governadora Priscila Krause ressaltou a importância da parceria entre o setor público e a iniciativa privada para viabilizar projetos estruturadores. “Estamos unidos em defesa de projetos fundamentais para Pernambuco, como a reinclusão do trecho Salgueiro-Suape na Transnordestina”, afirmou.

De acordo com estudos apresentados durante o encontro, a conclusão do trecho pernambucano da Transnordestina poderá gerar novos investimentos, ampliar a geração de empregos e fortalecer Suape como um dos principais corredores logísticos do país.

O presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, também destacou os avanços recentes do complexo portuário e informou que o porto deve iniciar ainda este ano novas operações de exportação de frutas, carnes e ovos para mercados internacionais, incluindo países africanos.



