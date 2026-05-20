Transnordestina: Sudene entrega estudos e tenta destravar trecho entre Salgueiro e Suape

Nota técnica da Sudene tem o objetivo de responder às lacunas apontadas pelo TCU e argumenta que cenário econômico considerado pela Corte está defasado

Documento da Sudene foi apresentado ao Ministério dos Transportes durante reunião em Brasília (Divulgação)

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) entregou nesta quarta-feira (20), ao Ministério dos Transportes, uma nota técnica que defende a viabilidade econômica e social do trecho da Ferrovia Transnordestina entre Salgueiro e o Porto de Suape, em Pernambuco. O documento foi apresentado em uma reunião em Brasília em meio ao impasse criado após decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que suspendeu novos compromissos financeiros para a obra.

Segundo a Sudene, o estudo busca responder às lacunas técnicas apontadas pelo TCU e sustenta que o cenário econômico considerado pela Corte está defasado diante das mudanças recentes na dinâmica logística e produtiva do Nordeste. “Sustentamos que a base técnica regional atualmente disponível permite afirmar com segurança que o empreendimento é sócio economicamente vantajoso”, afirmou o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre.

O órgão argumenta ainda que o Porto de Suape vive um processo de expansão que reforça a necessidade da integração ferroviária. Durante a reunião, o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, afirmou que a conexão com Suape é considerada estratégica para a integração logística do país. Segundo ele, o governo federal também trabalha na perspectiva de interligar a Transnordestina ao município de Iguaraci, no Piauí.

O Ministério dos Transportes avalia que a decisão do TCU não impede o início das obras no trecho entre Custódia e Arcoverde, em Pernambuco, com cerca de 73 quilômetros, já licitado pela Infra S.A. Ribeiro informou ainda que o governo apresentou embargo de declaração contra o Acórdão 1217/2026 do TCU e que novos estudos complementares sobre o projeto deverão ser concluídos até dezembro.

A expectativa do governo federal é assinar, nos próximos dias, o contrato com a empresa vencedora da licitação para retomada das obras, em cerimônia prevista para contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Ao final do encontro, a Sudene se comprometeu a encaminhar ao Ministério dos Transportes informações adicionais sobre os impactos sociais da ferrovia. O material complementar deve ser entregue até sexta-feira (22).