Portos brasileiros movimentaram 1,4 bi de toneladas de cargas em 2025

De janeiro a dezembro de 2025, o Porto de Suape e o Porto do Recife movimentaram, juntos, 25,8 milhões milhões de toneladas de cargas

Ainda de acordo com dados da Antaq, no estado, o porto com maior movimentação em 2025 no estado foi o Porto de Suape, que movimentou 24,3 milhões de toneladas (Foto: Divulgação/Suape)

A movimentação de cargas nos terminais portuários brasileiros bateu recorde e alcançou 1,4 bilhão de toneladas (bi/t) em 2025. O resultado representa um aumento de 6,1% em comparação às 1,32 bi/t registradas em 2024. Em Pernambuco, de janeiro a dezembro do ano passado, foram movimentadas 25,8 milhões/t, com recuo de 2,73% comparado ao ano anterior. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), no último dia 10, em Brasília.

No estado, a movimentação de cargas em contêineres aumentou 7,54%, chegando a 7,6 milhões de toneladas. Já a movimentação de cargas gerais totalizaram 1,1 milhões/t e crescimento de 2,70%. Por outro lado, apresentaram recuo de 7,66% a movimentação de granéis líquidos (14,7 milhões/t) e granéis sólidos (2,4 milhões/t), com queda de 2,5%.

Porto de Suape

Ainda de acordo com dados da Antaq, o porto com maior movimentação em Pernambuco foi o Porto de Suape, que movimentou 24,3 milhões/t, com queda de 2,37% comparado a 2024, quando movimentou 24,8 milhões/t.

Entre as principais cargas, a de contêineres alcançou 7,6 milhões de toneladas, volume 7,54% maior do que o registrado em 2024. Em seguida, a de granéis líquidos, movimentou 14,7 milhões de toneladas, com recuo de 7,70%.

Durante o período, granéis sólidos como o trigo e produtos siderúrgicos foram responsáveis pela movimentação de 1,3 milhões de toneladas, com crescimento de 8,3% na comparação anual. Já a movimentação de carga geral solta, como açúcar ensacado e pás eólicas, apresentou resultado positivo, com crescimento de 1% em relação ao ano anterior, totalizando 663,506 mil toneladas movimentadas em 2025.

Porto do Recife

De janeiro a dezembro, o Porto do Recife movimentou 1,6 milhões/t, registrando queda de 7,98% em relação a 2024.

Entre as principais cargas movimentadas, 17 mil toneladas foram de granéis líquidos (alta de 45,95%). Já as cargas gerais soltas totalizaram 462 mil toneladas, com crescimento de 5,24% em relação a 2024. Entre as principais cargas movimentadas, açúcar, adubos, produtos químicos inorgânicos, malte e trigo.

Movimentação nacional

A nível nacional, no mesmo período, a movimentação de cargas em contêineres aumentou 7,2%, atingindo 164,6 milhões de toneladas. Já as cargas gerais soltas, em 2025, totalizaram 65,8 milhões/t, o que representou um aumento de 0,8% em comparação a 2024.

A movimentação de granéis sólidos variaram 6,3%, atingindo 839,7 milhões/t em cargas, enquanto os granéis líquidos chegaram a 333 milhões de toneladas (6,1%).

No geral, o minério de ferro (30%), óleo bruto (16%) e contêineres (12%) representam mais de 50% de toda a carga movimentada no país. A China se manteve como principal destino do minério de ferro extraído em território brasileiro, consumindo 72% de todo o produto exportado.

“Não se trata de um bom momento pontual, mas de uma trajetória de crescimento do setor, que reflete a maturidade institucional do país e da atuação da Antaq”, disse o diretor-geral da Antaq, Frederico Dias. Ele ainda destacou o “aumento substancial dos investimentos privados” no setor nos últimos anos.

Segundo os estudos da autarquia, a movimentação portuária alcançará 1,44 bi/t este ano, um crescimento de 2,7% em relação a 2025. PAra 2030, a previsão é de 1,59 bi/t.

