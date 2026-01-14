Hub de Veículos de Suape tem alta de 20% nas exportações e bate recorde histórico

Com crescimento impulsionado pelas exportações, complexo portuário de Suape movimentou quase 84 mil unidades no ano; novo leilão de terminal promete ampliar capacidade em 2026

Hub de veículos Suape (Foto: Divulgação)

O Porto de Suape, em Ipojuca, encerrou o ano de 2025 com um movimento de 83.992 unidades no Hub de Veículos, segundo dados consolidados pela administração do complexo. O número representa um crescimento de 5% em relação a 2024, superando o recorde anterior estabelecido em 2023. O desempenho foi impulsionado, sobretudo, pelo salto nas exportações, que somaram 74.436 unidades - um avanço de 20% em comparação ao ano anterior.

Protagonismo nacional

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entre janeiro e novembro de 2025, o porto pernambucano foi o ponto de saída de 18,23% de todos os automóveis de passageiros exportados pelo Brasil.

"Esse resultado reflete nossa estratégia de investimentos contínuos em infraestrutura e eficiência. Suape hoje é um hub competitivo, pronto para as demandas da cadeia automotiva global", afirmou Armando Monteiro Bisneto, diretor-presidente do porto.

Exportações e Importações

O fluxo de veículos em Suape é alimentado por uma rede logística que envolve diversas emrpesas do setor, incluindo para exportação, com destaque para o polo da Stellantis (Goiana/PE), que envia a produção local para mercados como Argentina, México e Chile; e para importação, com operações regulares de marcas como Toyota, General Motors (GM), BYD e Volkswagen.

Além disso, o porto também funciona como entreposto para a Renault e Nissan, recebendo veículos principalmente da Argentina e do México para redistribuição.

Investimentos

Em dezembro, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) deu sinal verde para o processo de licitação do Terminal de Veículos (SUA 01), que aguarda o aval final do Tribunal de Contas da União.



O projeto prevê o arrendamento da área para a iniciativa privada, com investimentos previstos na ordem de R$ 4,6 milhões. O aporte será destinado à modernização tecnológica e ao aumento da capacidade de pátio.

A expectativa é que o edital seja publicado ainda neste primeiro semestre de 2026.