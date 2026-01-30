Suape inaugura obra de dragagem de R$ 217 milhões e aumenta capacidade para receber navios maiores

Conclusão da dragagem aumenta a estrutura do Porto de Suape para receber grandes embarcações. Realizada nesta sexta (30), solenidade contou com presenças do ministro Sílvio Costa Filho e da governadora Raquel Lyra

Obras foram realizadas no Porto de Suape, no Grande Recife (Thaty Lucena/DP)

A obra de dragagem do canal interno do Porto de Suape, no Grande Recife, foi inaugurada nesta sexta-feira (30).

A intervenção, que começou em agosto de 2025, aumenta a capacidade do atracadouro para receber embarcações de grande porte, ampliando a competitividade do atracadouro no país.

A cerimônia de entrega da conclusão da obra contou com as participações do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

A obra de dragagem do canal interno amplia de 10 para 16,20 metros a profundidade do calado do Porto. Com isso, o local passar a contar com infraestrutura adequada para receber navios maiores do mundo todo, ampliando a competitividade do porto, segundo o governo estadual.

A obra foi realizada em parceria entre os governos federal e estadual, totalizando R$ 217 milhões, sendo R$ 100 milhões oriundos do Governo Federal e R$ 117 milhões do Governo de Pernambuco.

Avaliação

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvo Costa Filho, destacou a importância da dragagem para o porto.

“Isso é fundamental para que a gente possa preparar o nosso porto para o crescimento econômico, para grandes empresas virem se instalar aqui. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai movimentar a nossa economia e potencializar ainda mais o Porto Suave para essa nova economia que, sem dúvida alguma, Pernambuco tem um grande potencial de crescimento para esses próximos 10 anos, sobretudo na área portuária”, disse.

A governadora do estado, Raquel Lyra, reforçou que a reunião de recursos do governo federal e estadual permitiram a aceleração da obra do dragagem. “Havia um litígio muito grande do governo do estado , de Suape com a empresa, inclusive com discussões internacionais sobre esse tema e sentamos à mesa, conseguimos resolver as questões e agora os investimentos aconteceram. Tudo isso permite que a gente possa receber ainda mais investimentos, porque o Porto de Suape se destaca no Brasil como hoje o porto que está pronto, com energia limpa e com capacidade de transporte de cargas”, disse.

Raquel reforçou que, com a entrega, o Porto de Suape deve se tornar ainda mais competitivo. “Tudo isso garante que a gente possa receber os maiores navios do mundo, fazer movimentação de cargas, de containers, colocando o Porto Suape como um porto competitivo no Brasil, na América do Sul e na América Latina. Hoje é um Porto que tem todo o licenciamento ambiental pronto para a sua ampliação e que já está garantindo novos investimentos acontecendo aqui, com toda a infraestrutura e segurança necessária para que para que os navios possam estar aqui podendo movimentar cargas, gerando emprego renda e oportunidades para o nosso estado”, disse.