Aeroporto do Recife supera Salvador e lidera no Nordeste em dez anos

O Aeroporto do Recife registrou, em dez anos, uma ampliação de 42%, se tornando o principal aeroporto da região, ultrapassando Salvador (BA) com 9,2 milhões de passageiros no ano passado. Em 2025, o aeroporto baiano, líder do ranking em 2015, contabilizou 7,3 milhões de viajantes. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (9), pelo Ministério dos Portos e Aeroportos (Mpor), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),

Segundo o levantamento, o Nordeste é a região do país que mais cresceu no transporte aéreo doméstico nos últimos 10 anos. Passaram pelos aeroportos da região mais de 39 milhões de passageiros em 2025, 11,2% a mais do movimento registrado em 2015, um acréscimo de 4 milhões de viajantes na malha aérea regional.

De acordo com o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, a melhoria na infraestrutura ocorrida nos últimos anos e a melhora da economia são fatores que explicam este crescimento no transporte aéreo brasileiro.

“Onde há um aeroporto, há potencial para desenvolvimento socioeconômico, há estímulo a novos negócios e ao turismo”, comentou, lembrando que o MPor iniciou no ano passado o programa AmpliAR, que permite a inclusão de novos aeroportos regionais no modelo de concessões.

Na região, as cinco cidades com maior movimentação foram: Recife (9,2 milhões), Salvador (7,3 milhões), Fortaleza (5,5 milhões), Maceió (2,8 milhões) e Porto Seguro (2,4 milhões).

A maior taxa de crescimento da década, entre os aeroportos com fluxo superior a 1 milhão de passageiros por ano, foi registrada em Porto Seguro (BA), com alta de 73%.

A conectividade também cresceu em 10 anos. O número de cidades atendidas por voos comerciais no Nordeste subiu de 26 para 41, impulsionado pela forte demanda turística.

O aeroporto de Cruz (CE), por exemplo, acesso às praias de Jericoacoara, não teve voo comercial em 2015 e registrou mais de 260 passageiros/ano em 2025.

Além do crescimento nos aeroportos do Nordeste em uma década, também houve alta no número de passageiros no Sudeste (10,7%) e no Sul (1%), e queda no Centro-Oeste (11%) e no Norte (7%).

