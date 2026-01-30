Porto do Recife inicia até março obra de dragagem de R$ 100 milhões

Porto do Recife dará início a uma obra de dragagem (Foto: Diario de Pernambuco)

O Porto do Recife dará início a uma obra de dragagem voltada à readequação da infraestrutura aquaviária, com investimento estimado em R$ 100 milhões. A intervenção, cuja contratação foi formalizada nesta sexta-feira (30), faz parte de uma licitação homologada em 26 de janeiro de 2026 e tem como objetivo ampliar a capacidade operacional do complexo portuário.

Os recursos destinados à obra pelo governo federal somam R$ 54,1 milhões empenhados em 2025 e R$ 45,8 milhões previstos para 2026. A expectativa é que os trabalhos tenham início até março de 2026, com conclusão prevista para maio de 2027. As obras serão executadas pela DPA Engenharia.

A dragagem é considerada estratégica para o fortalecimento das operações portuárias no Recife, ao permitir a recepção de embarcações de maior porte e melhorar as condições de navegação no canal de acesso e na bacia de manobra.

O presidente do Porto do Recife, Paulo Nery, destacou que uma obra de dragagem foi feita em 2022, mas em uma escala menor, e que a obra prevista deixará um calado operacional de 12 metros. O calado trata-se da distância entre a linha d’água e o fundo do canal ou do berço de atracação, considerando a maré e as condições operacionais. Esse dado precisa ser maior do que o calado do navio, que é a parte submersa da embarcação, para evitar encalhes.

“O projeto prevê dragagem de manutenção e a readequação do acesso aquaviário, com profundidade mínima de 12 metros, calado operacional de 10,7 metros, canal de acesso com 240 metros de largura e bacia de manobra com 500 metros de diâmetro. Com essas adequações, o porto poderá operar navios de até 210 metros de comprimento, ampliando o fluxo de cargas e a competitividade logística. A dragagem é considerada estratégica para o fortalecimento das operações portuárias no Recife, ao permitir a recepção de embarcações de maior porte e melhorar as condições de navegação no canal de acesso e na bacia de manobra”, explica o presidente do Porto.

A governadora Raquel Lyra agradeceu a parceira com o governo federal e pontuou que a obra era aguardada há dez anos pela capital pernambucana. “Hoje, aqui no Porto do Recife, estamos autorizando o início das obras de dragagem do canal, que vão permitir o aprofundamento do calado e, com isso, a atracação de navios de maior porte. Isso possibilita movimentar mais cargas, gerar mais receita para o estado e tornar Pernambuco mais competitivo e eficiente para os nossos produtores que exportam, sobretudo granéis, além de fortalecer o porto para o turismo, com a chegada de passageiros. São parcerias como essas que permitem a Pernambuco destravar obras estruturadoras e consolidar o Estado como um hub logístico do Norte e do Nordeste brasileiros.”

Já o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, frisou o impacto econômico da ação para o estado. “A gente sabe a importância deste porto para o desenvolvimento da cidade. É um porto que tem uma grande capacidade e a gente pode ampliar as nossas operações na área de granéis líquidos e sólidos. Com navios maiores são mais carga e , mais movimentação, o que significa desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda para a população.”

Porto de Suape

Mais cedo, foi entregue a dragagem do canal interno do Porto de Suape, iniciada em agosto de 2025, com investimento total de R$ 217 milhões, sendo R$ 100 milhões oriundos do governo federal e R$ 117 milhões do governo de Pernambuco.

A dragagem do canal interno aprofundou o tamanho do calado para 16.2 metros, com a retirada de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos.

A intervenção foi fundamental para o acesso de navios ao novo terminal de contêineres que está sendo construído pela APM Terminals. Além de melhorar a operação logística, a intervenção deve aumentar a movimentação de cargas e atrair novos investimentos para Pernambuco e para o Nordeste.

