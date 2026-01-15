Governo libera crédito para empreendedores no Carnaval a partir de R$ 3 mil

Linha de crédito tem objetivo de auxiliar cadeia produtiva do Carnaval. Cadastro deve ser feito no site da Agência de Empreendedorismo do Estado ou via Whatsapp

Carnaval do Recife (Kleyvson Santos/ PCR)

O Governo de Pernambuco lançou nesta quinta-feira (15) a Cred Folia, uma linha de crédito criada para ajudar quem trabalha na cadeia produtiva do Carnaval, seja de forma direta ou indireta. São até R$ 3 mil para os empreendedores informais e até R$ 21 mil para os Microempreendedores Individuais (MEI).

Além disso, o Grupo Solidário, formado por três a cinco pessoas, pode receber até R$ 15 mil. As condições incluem uma taxa de juros mensal de 0,75% para os Informais e Grupos Solidários, e 0,60% para os MEIs, desde que os pagamentos sejam feitos em dia.

Cadastro

Quem pode se beneficiar são artesãos, barraqueiros, vendedores ambulantes, comerciantes de artigos decorativos e fantasias, costureiras e outros profissionais, através do site da Agência de Empreendedorismo do Estado (AGE) ou atendimento via Whatsapp, no número (81) 99912-1152.

Esses recursos podem ser usados para comprar materiais e equipamentos, contratar mão de obra temporária, reforçar o capital de giro ou fazer melhorias na infraestrutura do negócio.

“O objetivo é garantir fôlego financeiro para os empreendedores que trabalham na maior festa popular do estado. É mais um esforço AGE para fortalecer o empreendedorismo, reforçar a cadeia produtiva e fomentar a economia de Pernambuco”, destacou a diretora-presidente da AGE, Carla Novaes.