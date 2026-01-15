Governo libera crédito para empreendedores no Carnaval a partir de R$ 3 mil
Linha de crédito tem objetivo de auxiliar cadeia produtiva do Carnaval. Cadastro deve ser feito no site da Agência de Empreendedorismo do Estado ou via Whatsapp
Publicado: 15/01/2026 às 23:07
Carnaval do Recife (Kleyvson Santos/ PCR)
O Governo de Pernambuco lançou nesta quinta-feira (15) a Cred Folia, uma linha de crédito criada para ajudar quem trabalha na cadeia produtiva do Carnaval, seja de forma direta ou indireta. São até R$ 3 mil para os empreendedores informais e até R$ 21 mil para os Microempreendedores Individuais (MEI).
Além disso, o Grupo Solidário, formado por três a cinco pessoas, pode receber até R$ 15 mil. As condições incluem uma taxa de juros mensal de 0,75% para os Informais e Grupos Solidários, e 0,60% para os MEIs, desde que os pagamentos sejam feitos em dia.
Cadastro
Quem pode se beneficiar são artesãos, barraqueiros, vendedores ambulantes, comerciantes de artigos decorativos e fantasias, costureiras e outros profissionais, através do site da Agência de Empreendedorismo do Estado (AGE) ou atendimento via Whatsapp, no número (81) 99912-1152.
Esses recursos podem ser usados para comprar materiais e equipamentos, contratar mão de obra temporária, reforçar o capital de giro ou fazer melhorias na infraestrutura do negócio.
“O objetivo é garantir fôlego financeiro para os empreendedores que trabalham na maior festa popular do estado. É mais um esforço AGE para fortalecer o empreendedorismo, reforçar a cadeia produtiva e fomentar a economia de Pernambuco”, destacou a diretora-presidente da AGE, Carla Novaes.