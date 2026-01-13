Prefeitura de Olinda anuncia patrocinadores do Carnaval 2026

O apoio da iniciativa privada, de acordo com a gestão municipal de Olinda, garante que essa tradição continue existindo, com maior organização e cada vez mais estruturada (Foto: SANDY JAMES/DP FOTO)

A Prefeitura de Olinda divulgou nesta terça-feira (13) os patrocinadores do Carnaval 2026. Na categoria Master, estão o Governo de Pernambuco e as empresas Amstel e Esportes da Sorte. O apoio das marcas reforçam o papel e a existência da maior festa popular da cidade.

Também fazem parte da lista de patrocinadores, marcas como Smirnoff ICE, Fini, Pitú, Caixa Econômica Federal e Governo Federal. Segundo a prefeitura municipal, a ampliação do leque de parcerias fortalecem o investimento na realização do evento. O período é responsável por movimentar a economia local e gerar renda para a população que trabalha durante os dias de festa.

De acordo com a prefeitura, além de patrocinar a festa, essas parcerias são promovidas diretamente para a preservação da identidade cultural da cidade. Além disso, o apoio das marcas é importante para que Olinda siga realizando um carnaval grandioso, gratuito, plural e bem estruturado, que garanta conforto, segurança e qualidade para moradores, turistas e foliões.

O apoio da iniciativa privada, de acordo com a gestão municipal de Olinda, garante que essa tradição continue existindo, com maior organização e cada vez mais estruturada. Os patrocínios viabilizam desde a montagem de palcos, infraestrutura, serviços e logística até ações de apoio cultural, comunicação e acolhimento ao público, ações que fortalecem toda a cadeia produtiva do carnaval.

Reconhecido como um dos maiores e mais autênticos carnavais do mundo, o carnaval de Olinda é símbolo de cultura, diversidade e ocupação democrática das ruas. Com seus bonecos gigantes, troças, orquestras de frevo e manifestações populares que atravessam gerações, a festa transforma o Sítio Histórico em um grande palco a céu aberto, reunindo milhares de foliões do Brasil e do exterior.