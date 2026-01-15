Prefeitura abre inscrição para artesãs interessadas em trabalhar na Central do Carnaval

A iniciativa é voltada para as mulheres inscritas na Rede de Artesãs e as inscrições vão até o dia 21 de janeiro

Carnaval do Recife (Kleyvson Santos/ PCR)

Estão abertas as inscrições para artesãs e empreendedoras que queiram participar da Central do Carnaval 2026 – instalada no Bairro do Recife durante a folia. O processo é comandado pela Secretaria da Mulher da prefeitura.

Ao todo, serão selecionadas 20 mulheres no espaço – dedicado à comercialização e valorização do artesanato local. A inscrição pode ser feita até o dia 21 deste mês no link: https://forms.gle/ot7BqWnv5zLwiBGc8.

A iniciativa é voltada exclusivamente para mulheres inscritas na Rede de Artesãs da Secretaria da Mulher do Recife e tem como objetivo promover a autonomia financeira e econômica das participantes, além de evidenciar a diversidade cultural e a criatividade do artesanato produzido na capital pernambucana.

As selecionadas poderão expor e vender adereços e acessórios carnavalescos no período de 12 a 17 de fevereiro de 2026. Os estandes serão compartilhados por duas artesãs, distribuídos ao longo dos seis dias da programação oficial do Carnaval do Recife.

O processo seletivo será realizado em três fases, conforme estabelecido em edital público. A primeira fase consiste na inscrição online, que deve ser realizada até o dia 21 de janeiro.

No ato da inscrição, as interessadas devem anexar cópia de documento de identidade com foto, comprovante de residência conforme os critérios do edital e portfólio ou fotos dos produtos, contendo o nome da artesã ou empreendedora. O resultado dessa etapa será divulgado no dia 23 de janeiro, no site da Prefeitura do Recife.

Na segunda fase, as artesãs selecionadas devem entregar os produtos para avaliação das 9h às 16h, na Casa Empodera, localizada na Rua Bernardo Guimarães, nº 470, no bairro de Santo Amaro.

As candidatas deverão entregar cinco produtos, embalados em uma única caixa de papelão lacrada, contendo identificação da artesã, telefone, endereço e descrição dos itens. Os produtos serão avaliados por uma comissão julgadora.

A terceira fase será a avaliação por curadoria, a ser realizada nos dias 29 e 30 de janeiro de 2026. O resultado parcial da seleção será divulgado no dia 3 de fevereiro.

Após a divulgação do resultado, a artesã que discordar do resultado terá direito a recurso, devendo ser requerido nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2026, via formulário. O resultado final, será publicado no dia 6 de fevereiro de 2026.