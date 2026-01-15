Mascote do Homem da Meia-Noite celebra 10 anos com Prévia Infantil em Olinda

A sétima edição do Calunguinha na Folia, o mascate do Homem da Meia-Noite, acontece neste sábado (17), no pátio do Bonsucesso, em Olinda, com atividades infantis

O Calunguinha do Homem da Meia-Noite é voltado para o público infantil e foi criado há 10 anos. (Divulgação)

Comemorando os 10 anos do Mascote do Homem da Meia-Noite, o projeto “Calunguinha na Folia” chega a sua sétima edição neste sábado(17), ocupando o pátio do Bonsucesso, em Olinda, com uma programação voltada para toda a família. Com o tema “Eu Quero É Frevo”, as atividades começam a partir das 14h, reunindo cultura popular, brincadeiras e muita música em clima de Carnaval.

Entre as atrações estão um parque com brinquedos infláveis, a contação de histórias com Tia Verinha e Tio Adriano, além do show da Trupe Baguncinha, que promete animar a criançada.

HOMENAGEADOS

Buscando manter viva a tradição carnavalesca da cidade, a festa contará ainda com o desfile da agremiação, com a Orquestra de Frevo Henrique Dias e passistas da Cia. Brasil por Dança, reforçando a importância do frevo como patrimônio cultural e linguagem de formação artística. Tanto a Orquestra quanto a Cia. de Dança são as homenageadas da festa deste ano.

“São grandes histórias e homenageados, momentos lindos com crianças que demonstram o seu amor pelo Calunguinha ao longo de quase 10 anos, fazendo dele um dos personagens infantis mais importantes do Carnaval do Brasil. A nossa grande missão é eternizar o legado da minha mãe Márcia de Siqueira que foi a grande responsável pela criação da fantasia infantil que originou a história do Calunguinha que busca renovar as gerações de apaixonados pelo nosso carnaval e fortalecer o patrimônio cultural imaterial de Pernambuco”, explica o fundador e presidente do Calunguinha, Thales de Siqueira.

“Para nós, o Calunguinha na Folia é, além de um evento dedicado a todas as crianças, a grande confraternização das famílias que valorizam a nossa cultura, o nosso frevo e vestem os seus filhos com as nossas cores”, reforça. Gratuito e aberto ao público, o evento tem expectativa de reunir mais de 10 mil foliões.

A programação completa segue abaixo:

14:00 - Abertura dos Brinquedos (Pátio - Irão funcionar até o fim do evento)

14:20 - Tia Verinha e Tio Adriano (Palco)

15:45 - Desfile do Calunguinha com Orquestra Henrique Dias e passistas da Cia. Brasil por Dança (Rua)

16:45 - Show da Trupe Baguncinha (Palco)

17:45 - Encerramento

