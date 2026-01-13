Carnaval 2026: Pitombeira muda tema para homenagear O Agente Secreto: "Reconhecimento", diz presidente

Camisa da Pitombeira do ano de 1978 foi utilizada pelo ator Wagner Moura em cenas do filme O Agente Secreto

Wagner Moura em cena de O Agente Secreto (Reprodução)

A Pitombeira dos Quatros Cantos mudou o tema do carnaval de 2026 para “O Agente Secreto”, após o filme vencer o Globo de Ouro deste ano em duas categorias. Em mais de uma cena, o ator Wagner Moura aparece nas telonas vestindo uma camisa lançada pela agremiação para o carnaval de 1978.

“A gente se sente muito feliz de participar do cinema brasileiro. É um reconhecimento pelo trabalho da Pitombeira, que sempre está abrindo espaço para novas orquestras e novos passistas”, afirma Hermes Neto, presidente da agremiação.

O presidente não revela qual teria sido o tema anterior, mas diz que o bloco deve incorporar elementos do filme no desfile carnavalesco deste ano. “Talvez apareçam um fusca amarelo ou mesmo um sósia de Wagner Moura”, brinca.

Hermes, contudo, ainda sonha com a presença do verdadeiro Wagner Moura nas ladeiras de Olinda. “A gente tem falado com a produção, feito os convites para ele e Kleber Mendonça Filho [diretor], mas sabemos que a agenda deles é muito difícil. Seria um prazer recebê-los”, acrescenta.

Resistência

De acordo com Hermes Cristo Neto, mais de 2,2 mil camisas com o modelo antigo já foram vendidas, o que tem garantido uma incomum “tranquilidade financeira” para a realização do desfile deste ano. “A falta de apoio da iniciativa privada é uma dificuldade enorme das agremiações. Um total de 60% do nosso orçamento depende de cachês da prefeitura e do estado, que a gente infelizmente demora um pouco a receber. Só conseguimos terminar de pagar o carnaval em junho ou abril”, lamenta o presidente.

Com o sucesso das vendas, a agremiação resolveu não lançar uma camisa específica de 2026 e corre contra o tempo, em parceria com a malharia responsável pela confecção do modelo, para entregar novas peças ainda este mês. “A gente sabe que vai chegar muito turista procurando essa camisa”, afirma Hermes.

A partir do dia 23 de janeiro, as camisas voltam a ficar disponíveis para compra na sede da Pitombeira, no Sítio Histórico de Olinda. As peças também podem ser adquiridas no Espaço Cultura, loja localizada no Shopping Patteo, em Casa Caiada, também em Olinda.

Serviço//Compra de camisas

Sede da Pitombeira

Endereço: Rua 27 de Janeiro, 128 - Carmo, Olinda

Loja Espaço Cultura

Endereço: Shopping Patteo (Piso L2)

R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda