Carnaval 2026: palco do Marco Zero e camarotes começam a ser montadas no Recife

Estruturas metálicas de palcos e camarotes já fazem parte do visual do Centro do Recife, como na Praça Sérgio Loreto e no Marco Zero

Palco do Carnaval 2026 está sendo montado no Marco Zero do Recife (Marina Torres/DP )

Com o som do frevo das prévias, que anunciam a aproximação do Carnaval 2026, já é possível notar também algumas modificações na paisagem de alguns lugares do Centro do Recife, com a instalação das estruturas metálicas para montagem dos palcos e camarotes.

Em localidades como a Praça Sérgio Loreto, no bairro de São José, e o Marco Zero, no bairro do Recife, é possível ver trabalhadores realizando as montagens das estruturas que estão presentes anualmente no carnaval.

Os tapumes e as estruturas de ferro presentes na Praça Sérgio Loreto, que fica em frente à sede do Galo da Madrugada, serão usados nos dois camarotes do bloco, que começaram a ser montados desde o dia 5 de janeiro.

No Marco Zero, o palco principal do Carnaval Recife 2026 já começou a ser levantado. De acordo com a Prefeitura do Recife, a montagem dessas estruturas começa a ser feita com um mês de antecedência por conta do tamanho das estruturas.

Com relação a montagem do palco na Praça do Arsenal, ele deve ser finalizado na próxima semana, data em começarão algumas prévias na localidade. Fechando os três maiores palcos do Centro do Recife, o polo no Pátio de São Pedro deve começar as montagens nos próximos dias.

A abertura oficial dos seis dias de folia no Recife, que tem como tema “Carnaval do Futuro”, acontece no dia 12 de janeiro. Um dia antes, haverá a tradicional subida do Galo da Madrugada.

Os homenageados desta edição do Carnaval do Recife 2026 são o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos este ano.

