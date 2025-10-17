Senai-PE inaugura Senai Park, centro tecnológico em Suape

O centro de tecnologia e inovação Senai Park será inaugurado na próxima segunda-feira (20) (Foto: Thatiany Lucena/DP)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE) inaugura, nesta segunda-feira, o Senai Park. O empreendimento, que já conta com investimento inicial de R$ 100 milhões e 15 empresas parceiras, é um parque de inovação e tecnologia localizado no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife. Inédito no estado, o local promete ser um novo vetor de desenvolvimento tecnológico por meio de plantas industriais piloto. A expectativa inicial é de geração de 200 empregos diretos.

O diretor de Inovação e Tecnologia do Senai-PE, Oziel Alves, explica que, diferente de universidades e institutos de ciência e tecnologia convencionais, o local oferece uma infraestrutura tecnológica baseada em plantas piloto. “Esse é o termo específico que significa o ambiente que é o próximo passo depois de um protótipo de um projeto de inovação. É local de validação do último estágio da tecnologia para depois colocá-la em operação dentro da indústria”, destaca.

Já integram o Senai Park 15 empresas parceiras. Entre essas, dois projetos já estão em execução é que somam os investimentos de R$ 100 milhões. O primeiro, com a participação da Baterias Moura, desenvolve um protótipo nacional de bateria de lítio de baixa tensão (12V/48V) para veículos híbridos. Também participam do projeto Stellantis, Volkswagen, Iochpe Maxion e Horse.

Já o segundo projeto tem foco na digitalização da cadeia de produção do hidrogênio sustentável. A iniciativa conta com a participação das empresas Neuman & Esser, Siemens, White Martins, Hytron, Compesa e CTG Brasil. A expectativa do Senai Park é atrair outros R$ 200 milhões em investimentos que já estão em processo de captação.

Antes mesmo da sua inauguração, o centro tecnológico já possui em operação um eletrolisador, que é uma planta de produção de hidrogênio verde. O equipamento está em fase de produção experimental de hidrogênio e tem potencial para gerar 100 kW/h, o que gera 30kg de hidrogênio verde por dia e significa uma capacidade suficiente para abastecer, por exemplo, quatro veículos que fazem, diariamente, um percurso de ida e volta de Suape até Recife, explica Oziel Alves.



Além da produção do hidrogênio, o parque também tem estrutura para armazenamento de energia em um conjunto de baterias. No local, a previsão é de sistemas próximos a 300 kW de armazenamento de energia elétrica. O projeto deve ser uma solução para o desperdício de energia eólica e solar por falta de capacidade das linhas de transmissão, algo comum no Nordeste.



Competitividade do Porto de Suape

O diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, destaca a importância da instalação do Senai Park para o aumento da competitividade do Porto de Suape e para a atração de novos investimentos para Pernambuco. “Temos mais um elemento de competitividade, principalmente na parte de novos combustíveis, por exemplo, tendo o hidrogênio verde como um meio para chegar a outros combustíveis como o e-metanol. A gente tem a água que é importante para o processo de fabricação dos combustíveis e pretendemos ter uma Zona de Processamento de Exportação de Pernambuco (ZPE). É um ecossistema completo para treinar e inovar nessa área”, afirma.

